Melissa Ortega, hija de Freddy Ortega, vive feliz junto al cómico y su joven esposa

Melissa Ortega, hija de Freddy Ortega, el Mascabrother, confiesa que adora a su padre y, aun cuando él se casó en junio de 2021 con Cristina Rubí, sigue viviendo en su casa. Se mudó a la Ciudad de México para consolidar su sueño de ser actriz.

“Amo a mi papá. Cuando le digo que ya me voy a salir me dice: ‘no espera, todavía no’. Entonces le pregunto: ‘¿y cuándo me case?’ ‘Te lo traes a vivir aquí’, me dijo. Tengo un papá ejemplar. Llevo 6 años viviendo con él. Antes estaba con mi mamá (Graciela Erosa) viviendo en Puebla, pero cuando me vine a vivir a la CDMX, llegué con mi papá”. Melissa Ortega

Sobre cómo se lleva con su madrastra, la joven dijo:

“Cristy es mi roomie, hasta me da risa decir mi madrastra. A veces nos preguntan que si somos hermanas, y digo: ‘sí’. Ella tiene mi edad, 31 años, y la amo. Yo creo que mi papá es un hombre muy inteligente y ella también, por eso están juntos y por eso se casaron. Son muy alivianados, apelan a la paz mental y son súperinteligentes”

Y añadió: “En cuanto a mis parejas, mi papá es cero celoso. Si ve algo raro me lo dice, pero nunca se mete”.

Asimismo, contó que la “dinámica” entre los tres es “muy clara” y cada uno “aporta, de una manera u otra”, en la casa: “Tenemos quien nos ayuda en la casa, doña Gina, pero los fines de semana, nos encargamos entre los tres”.

Para finalizar, dejó en claro que no desea tener otro hermano y prefiere “darle un nieto” a su padre en unos cuantos años.

Ella es la esposa de Freddy Ortega / Redes sociales

“En dos o tres años quisiera ser mamá, pero primero lo que deja. Andar trayendo hijos al mundo a lo baboso, me choca. Me gustaría tener para mantenerlo. Si tengo un compañero de vida y juntos podemos hacer sinergia, qué padre, pero estar dependiendo y esperando a que alguien me dé, no gracias”, explicó.

Por lo pronto, Melissa, después de sus vacaciones decembrinas, continuará con la gira de la obra “El intercambio” y prepara un stand-up.

En TVNotas le deseamos el mayor de los éxitos a Melissa y a toda nuestra audiencia en este 2024.