Susana Zabaleta estrena video musical con Ricardo Pérez como su “musa”: “Aunque todos me juzguen”

En el mundo del espectáculo, las historias de amor suelen ser fugaces o escandalosas, pero la que protagonizan Susana Zabaleta y Ricardo Pérez parece tener un guion muy diferente. La cantante y actriz de 60 años conoció al comediante de 30 durante las grabaciones del reality “Divina comida México”, donde surgió la chispa que se convirtió en una relación sólida y que hoy celebra más de un año de complicidad, risas y pasión.

La diferencia de edad entre ambos ha sido tema de conversación en redes sociales y medios de comunicación, pero ellos han decidido tomar el camino del disfrute sin justificaciones. “Susana está feliz, y eso es lo que importa”, comentan seguidores que han sido testigos de cómo la soprano ha recuperado una faceta juguetona, luminosa y llena de vida desde que comenzó su noviazgo con el creador de contenido.

La relación entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez la conocen a la perfección sus fans, la industria del espectáculo y el stand-up, pero para quienes aún no se han enterado: Susana Zabaleta anunció su nueva canción con Ricardo Pérez como protagonista de su nuevo video. ¡Eso sí es amor!”

¿Qué muestra el video “Pecado Mortal” de Susana Zabaleta?

El más reciente video de Susana Zabaleta, correspondiente al sencillo “Pecado Mortal”, ha dejado sin palabras a sus fans. En él, la intérprete de ópera aparece junto a su pareja Ricardo Pérez en una sesión de fotos donde no hay lugar para la pose forzada: lo que se ve es una química real, miradas cargadas de deseo, risas genuinas y un juego de seducción que derrite la pantalla.

“Yo sé que tu amor es un castigo, que amarte es pecado mortal, y que nada entre tú y yo es permitido; entre sombras nos tenemos que adorar”, canta Zabaleta con voz poderosa mientras el video muestra clips caseros de la pareja disfrutando de momentos cotidianos, como si se tratara de un álbum personal que se abre al público por primera vez. Luego, todo se transforma en una sesión fotográfica íntima.

¿Qué dice la letra de la canción de Susana Zabaleta?

“Pecado Mortal” es solo la carta de presentación del próximo álbum de Susana Zabaleta, titulado precisamente “Mi pecado mortal”, un trabajo musical en el que la cantante vuelve a explorar la sensualidad, la transgresión amorosa y los límites del deseo, con ese estilo dramático y apasionado que la ha caracterizado por décadas. Y la letra dice:

Yo sé que tu amor es un castigo

Que amarte es pecado mortal

Y que nada entre tú y yo es permitido

Y entre sombras nos tenemos que adorar

Quiéreme, lo mismo que te estoy queriendo yo

Mírame, con fuego en las pupilas de ansiedad

Tómame, que a todo estoy dispuesto por tu amor

Y siénteme, como te siento yo

Búscame, con el deseo ardiente de pecar

Y bésame, que sangren nuestros labios al besar

Júrame, que, aunque el mundo me juzgue

Que, aunque todos me acusen

Tú me perdonarás

Búscame, con el deseo ardiente de pecar

Y bésame, que sangren nuestros labios al besar

Júrame, que, aunque el mundo me juzgue

Que, aunque todos me acusen

Tú me perdonarás

Aquí el romántico video:

¿Cómo reaccionó Ricardo Pérez a la canción?

La industria del entretenimiento y los fans no podían esperar a ver la reacción de Ricardo con este video, y aunque parecía que él ya estaba enterado, ¡fue una sorpresa para el comediante!

En una historia, Ricardo compartió el primer vistazo del videoclip y escribió: “Qué bien guardadito te lo tenías, @susanazabaleta. No sabía nada. Te amo”, acompañado de emojis de caritas llorando e invitando al público a ver el video.

Luego, en la caja de comentarios del canal de YouTube, escribió:

“Además fue sorpresa. TE AMO, MI REINA.” Ricardo Pérez

Y, apelando a la polémica reciente con Mariana Seoane y fiel a su estilo cómico, bromeó diciendo:

“Gracias por mantenerme... tan feliz. Voy a ver este clip setecientas veces.” Ricardo Pérez





En redes sociales, los comentarios no se hicieron esperar. Aunque la pareja goza de miles de fans, así como de algunos detractores, los mensajes de apoyo superaron con creces al “hate”. Incluso, muchos ya lo toman con humor y juegan con la idea de que Ricardo “es un mantenido”.