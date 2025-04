Susana Zabaleta ha perdido amistades ¡por su romance con Ricardo Pérez! “No estás andando con un casado”

La historia de amor entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, comediante del pódcast La cotorrisa, ha dado mucho de qué hablar. Desde que confirmaron su romance, su diferencia de edad, más de tres décadas, se convirtió en el tema de conversación más recurrente en redes sociales y medios de espectáculos. Aunque para ellos el amor no tiene edad, no todos han reaccionado con la misma apertura.

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el programa El minuto que cambió mi destino, Zabaleta confesó algo que hasta ahora había mantenido en silencio: su relación amorosa con Ricardo le ha costado varias amistades.

“He perdido amigas porque ando con Ricardo, porque no están de acuerdo con la relación. Imagínate qué tan grave o qué tan doloroso puede ser para mí que alguien no esté de acuerdo” Susana Zabaleta

Según contó la actriz, algunas de sus amigas le dijeron directamente que no aprobaban que estuviera con un “chavito”, comentario que, aunque en un principio le dolió, hoy ya no le quita el sueño. “Yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Con que andes con un chavito”, le dijeron. Pero Susana lo tiene claro: lo único importante es cómo la hace sentir su pareja.

Susana Zabaleta dandole un beso a Ricardo Pérez quien muy sonriente tomó la foto frente a un espejo.

Mira: Susana Zabaleta revela que sus hijos estuvieron en el festival donde murieron dos personas: “Es un trauma”

¿Qué piensa Susana Zabaleta sobre su decisión de estar con alguien menor?

A lo largo de la entrevista, la artista reflexionó sobre el juicio social que muchas veces pesa sobre las mujeres que se enamoran de hombres más jóvenes. Con su característico estilo directo y sin filtros, dejó una pregunta en el aire que resume perfectamente su postura: “Si a ti te dijeran que vas a andar con alguien que te va a hacer feliz, que te va a hacer reír, que te va a pagar todo, que te va a poner una alfombra roja y que te va a decir ‘Eres la mujer más hermosa todo el día'… ¿no lo harías?”.

Gustavo Adolfo aplaudió su postura pues insiste en que nadie debería pedir permiso para vivir la vida como desea. “¿Sabes cuántas veces vas a vivir? ¿Y sabes por qué le vas a pedir permiso a quien sea para vivir la única vida que tienes como tú quieres vivirla?”, expresó.

El conductor incluso subrayó que su relación no tiene nada de escandalosa: “No estás andando con un casado ni con un narcotraficante, sino con un cuate que te enamoraste”. Para ella, el futuro no está garantizado para nadie, y por eso decidió apostar por su felicidad hoy.

Lee: ¿El papá de Susana Zabaleta no aprobaba el noviazgo de su hija con Ricardo Pérez? ¡La confrontó!

¿Cómo reaccionaron los hijos de Susana Zabaleta ante su relación con Ricardo Pérez?

Uno de los puntos más entrañables de la conversación fue cuando habló sobre sus hijos, quienes no solo aceptaron a Ricardo Pérez en la vida de su madre, sino que la animaron a seguir adelante con la relación. “Me decían: ‘Mamá, cuando llegas de estar con Ricardo llegas riéndote, llegas feliz. Ya no lo pienses, sé feliz’”, recordó con una sonrisa.

El apoyo de sus hijos fue clave en su decisión de continuar con el noviazgo, incluso cuando enfrentaba críticas de otras personas cercanas. Tanto Elizabetha como Matías, sus hijos, han mostrado empatía y comprensión hacia la felicidad de su madre. Ella misma admite que, al ver cómo Ricardo la transforma emocionalmente, entendieron que era una relación sana y sincera.

“Dure lo que dure, tú no puedes pensar en el futuro cuando no sabes qué es lo que va a pasar. No me importa lo que vaya a pasar”, remató Zabaleta, reafirmando que vive su historia de amor sin temor al qué dirán.

Susana Zabaleta y Ricardo Pérez se besan / Captura de pantalla

Mira: Susana Zabaleta, sin miedo al amor, pero ¡con pavor a la suegra!, revela que le da nervios conocerla

¿Hay planes de boda entre Susana Zabaleta y Ricardo Pérez?

Aunque en repetidas ocasiones la cantante aseguró que no tiene planes de casarse, Susana no perdió el toque humorístico al hablar sobre esa posibilidad. Incluso bromeó sobre quién podría ser el encargado de la ceremonia: “Si me casa Slobo, sí lo haría”, dijo entre risas, haciendo referencia a Slobotzky, amigo cercano de Ricardo y coanfitrión de La Cotorrisa.

Entre anécdotas, como que Ricardo se fue de luna de miel con Slobo cuando este se casó, o que se han encontrado en lugares como Costco o la barbería, Zabaleta mostró la buena relación que existe con el círculo cercano de su pareja. “Que se vista de sacerdote y así. ¡Ay, sería padrísimo!”, aunque asegura que de casarse no le gustaría llevarlo al viaje de luna de miel.