Ricardo Pérez le responde a Mariana Seoane y dice que Susana Zabaleta “lo mantiene bien”

Hace algunos días, Mariana Seoane causó mucha polémica por el comentario que hizo sobre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta, cuyo noviazgo ha dado mucho de qué hablar debido a que se llevan 30 años de diferencia.

Durante un encuentro con la prensa, la llamada ‘Niña buena’ sugirió que su colega “mantenía” al conductor de ‘La cotorrisa’.

“Generalmente, nunca es más visto de un hombre a una mujer, como que generalmente a los hombres les gustan las mujeres más jóvenes y, ¿por qué a nosotras no nos pueden gustar los hombres más jóvenes? Pero yo no soy Susana Zabaleta, no mantengo a nadie”, dijo.

Cabe destacar que después, la cantante se pronunció y dijo qué fue lo que pasó.

¡Mariana Seoane EXPLOTA contra Susana Zabaleta por salir con Ricardo Pérez! ¿La edad importa? Te LEEMOS #SaleElSol🌞: https://t.co/GhOyR6g1Ut pic.twitter.com/OlY5Vxw9WV — Sale el Sol ☀️ (@saleelsoltv) April 30, 2025

¿Susana Zabaleta mantiene a Ricardo Pérez?

Por supuesto, las declaraciones de Mariana Seoane causaron mucha molestia en Susana Zabaleta, quien posteriormente compartió un video en redes sociales para desmentir lo dicho por su colega y asegurar que el comediante gana “cuatro veces más que ella”.

En tanto que Matías Gruener, hijo de Zabaleta, afirmó que todas las críticas en contra de la relación de su madre vienen desde “la ignorancia y envidia”, dejando ver que su madre se encuentra muy feliz junto a Pérez.

Debido a esto, Mariana ofreció una disculpa pública y sostuvo que sus palabras fueron derivadas de un comentario que hizo un reportero, quien habría dicho que Susana sí mantiene a Ricardo.

Mariana Seoane “Mi equivocación fue en repetir lo que uno de ustedes me dijo que si yo mantendría a alguien como Susana Zabaleta a Ricardo, yo repetí eso, ese fue mi error, por eso pido una disculpa. No tengo idea de la relación de ellos, les deseo todo el amor del mundo. No soy nadie para juzgar”

Mariana Seoane / Redes sociales

¿Qué dijo Ricardo Pérez ante el comentario de Mariana Seoane?

Durante el más reciente episodio del pódcast ‘La cotorrisa’, Ricardo Pérez comentó que últimamente le tiene un poco de “miedo” a la prensa, ya que no sabe sobre qué le van a preguntar; si sobre el comentario de Mariana o alguna otra cosa polémica.

“Me sorprendió que me agarraron los de ‘Ventaneando’ en el aeropuerto y yo, desde que se me acercó, dije ‘ya valió v…’, dije ‘me van a preguntar sobre esta señora que dijo que yo era un mantenido, van a querer acrecentar este pe…, pero no”, manifestó.

El humorista de 30 años dejó ver que no le tomó importancia a este asunto, pues incluso bromeó con el asunto y le recomendó a la prensa que, en cuanto vieran a su compañero José Luis Slobozky, le preguntaran sobre Susana y “el mantenido”.

Ricardo Pérez “Mejor pregúntale sobre Susana y el mantenido. Yo todavía llegué a mi casa y dije ‘oye, me mantiene bien la pi… Susy’”

El tema finalizó con Slobozky, a modo de broma, pidiéndole a Ricardo que le recuerde a Susana que él es su “mejor amigo”.

¿Cómo está Ricardo Pérez tras ser hospitalizado?

En medio de todo esto, Ricardo Pérez anunció que había sido hospitalizado y operado por un mal en la rodilla. Afortunadamente, el joven salió bien de su cirugía y comentó que, probablemente, tendría que usar bastón.

“No estoy por entrar a cirugía. Ya salí. Ya nada más queda el camino a la recuperación. Todo sigue en pie, las fechas. Ahí nos vemos. Nada más es ponernos pilas para recuperarnos. Estamos bien, estamos vivos y nada, gracias a todos los que estaban preocupados”, contó hace algunos días.

