Ricardo Pérez, operado de emergencia: “No podía caminar”; ¿cómo se encuentra el comediante?

En medio del escándalo que se dio después de que Mariana Seoane asegurara que no mantendría a una pareja como, supuestamente, Susana Zabaleta lo hace con Ricardo Pérez, se da a conocer que el comediante tuvo que ser operado de emergencia.

Todo comenzó cuando el conductor de ‘La cotorrisa’ subió una historia de Instagram desde el hospital y con una máscara de oxígeno. A modo de broma, colocó en la descripción que eso le había pasado por consumir sustancias prohibidas.

Si bien sus fans comprendieron que su comentario era un “chiste”, muchos lo criticaron por, presuntamente, promover este tipo de sustancias en la sociedad, por lo que el famoso tuvo que salir a aclarar la situación.

Ricardo Pérez hospitalizado / Redes sociales

¿Por qué Ricardo Pérez estuvo en el hospital?

En otro video para dicha red social, la pareja de Susana Zabaleta se burló de todos aquellos que no comprendieron su “broma” y explicó que recientemente había salido de una cirugía y se encontraba bien.

También resaltó que este percance no alterará los shows programados que tiene en diversos puntos de la República Mexicana y agradeció a todos sus fanáticos por su preocupación.

“Ahora que se fueron los que necesitan que el café diga: ‘Cuidado, está caliente’, les explico. Ya salí. Estoy bien. No estoy por entrar a cirugía. Ya salí. Ya nada más queda el camino a la recuperación. Todo sigue en pie, las fechas. Ahí nos vemos. Nada más es ponernos pilas para recuperarnos. Estamos bien, estamos vivos y nada, gracias a todos los que estaban preocupados”, indicó,

¿Por qué Ricardo Pérez tuvo que ser operado de emergencia?

En otra de sus historias de Instagram, el cómico detalló que fue operado por un problema en la rodilla que lo ha estado aquejando desde hace algún tiempo.

Ricardo Pérez “La rodilla, la rodilla, toda la vida he batallado con la rodilla y acabo de valer v…. Pero, pues nada, si quieren más detalles, pegúntenle a mi doctor. Ya, a salir adelante”

Pese a todo, Ricardo tomó el asunto con mucho positivismo. Incluso, presumió que ‘el Cojo feliz’, como es conocido un compañero comediante que tiene problemas para caminar, le regaló un bastón que, aparentemente, tendrá que usar aunque no indicó cuánto tiempo. Le agradeció a su amigo con esta frase:

“Ya llevaba poco más de dos semanas sin poder caminar y justo le pregunté (al comediante ‘el Cojo feliz’) dónde conseguir uno chido (un bastón), porque solo encontraba de farmacia y me regaló uno el domingo y me dijo: ‘Ojalá lo uses poco’... Pin... tipazo”, indicó.

El famoso dio por finalizado el tema con un chiste: “Ya puedo empezar a decir la legendaria (frase): ‘Yo iba a debutar en primera, pero...”.

Ricardo Pérez hospitalizado / Redes sociales

¿Quién es Ricardo Pérez?

Ricardo Pérez nació el 22 de noviembre de 1994

Es actor, comediante y standupero

Es reconocido por conducir el pódcast ‘La cotorrisa’, junto a su colega, José Luis Slobozky.

Ha participado en diversos programas de televisión como ‘Venga la alegría’ y ‘Divina Comida’. En este último, conoció a su actual novia, Susana Zabaleta.

Hace algunas semanas, Susana Zabaleta y Ricardo Pérez cumplieron su primer aniversario como pareja.

