Regina Murguía rompe el silencio tras cirugía: ¿le retiraron un tumor cancerígeno?

En medio de la incertidumbre y las versiones encontradas, la cantante Regina Murguía decidió romper el silencio y hablar sobre su recuperación, luego de ser sometida a una cirugía que, de acuerdo con sus compañeras de JNS, encendió las alarmas por la gravedad del procedimiento. Según sus declaraciones, Murguía fue intervenida para extirpar pólipos en el intestino que, tras ser analizados, habrían resultado ser cancerosos.

Regina Murguía, artista de 40 años, reapareció en redes sociales con un mensaje breve pero significativo. ¿Cuál es su estado de salud? ¡Te contamos los detalles!

Así celebró su cumpleaños Regina Murguía en medio de rumores sobre su salud / Instagram: @murguiaregin

¿Regina Murguía enfrenta un diagnóstico de cáncer?

La duda sobre la verdadera condición médica de Regina Murgía se mantiene. Aunque en redes y medios circula la versión de que habría sido operada para tratar un tumor cancerígeno, la cantante no ha confirmado el diagnóstico. Lo único que ha reconocido es que le extirparon pólipos en el intestino. Sin embargo, las recientes declaraciones de sus compañeras de agrupación encendieron las alarmas.

Angie Taddei dio una de las declaraciones más comentadas: “Nos metimos un buen susto, pero fue una operación perfecta. Sí, no era algo bien, no estaba padre. Tenían que sacarlo y, sí, lo sacaron todo”. Estas palabras fueron interpretadas por muchos sobre que se podría tratar de un supuesto procedimiento relacionado con un tumor.

Karla Díaz también expresó que la situación las tomó por sorpresa y que Regina pasó por un proceso médico delicado, pero afortunadamente salió bien y se está recuperando en Mérida, Yucatán.

Regina Murguía reaparece en redes / Captura de pantalla

¿Qué dijo Regina Murguía sobre su recuperación tras su cirugía?

En sus primeras palabras tras la cirugía, la cantante Regina Murgía aclaró que no fue una hospitalización de emergencia y que actualmente se siente muy bien. Reconoció que ha sido una experiencia “compleja, de mucho sentimiento” y que se trata de un asunto privado que prefiere manejar con calma.

Regina Murguía “Me siento muy bien, sé que hay muchas dudas, no fue de emergencia, estoy bien. Ha sido una situación compleja, de mucho sentimiento, es muy privado, pronto platicamos y les cuento la situación, pero un poquito más adelante cuando me sienta un poquito mejor de mi corazoncito también”

Además, reveló que ya volvió a los escenarios, marcando su regreso a apenas un mes de la operación. Aseguró sentirse con más energía para retomar sus actividades.

“El día de hoy fue mi primer show después de mi cirugía, cumplo un mes de mi cirugía el 11 de agosto” Regina Murguía

Regina Murguía reaparece en redes sociales para aclarar cuál es su estado de salud tras una cirugía.



¿Cómo reaccionaron sus fans y las integrantes de JNS sobre la recuperación de Regina Murguía?

La preocupación por la salud de Regina Murguía no tardó en manifestarse. En redes sociales, sus seguidores han enviado mensajes de apoyo, algunos celebrando que se encuentre bien y otros pidiendo claridad sobre lo que realmente ocurrió.

Por su parte, Karla Díaz y las integrantes de JNS han mostrado un respaldo absoluto a su compañera, acompañándola en este proceso y dejando claro que lo más importante es que se haya recuperado satisfactoriamente. Ambas han insistido en que el procedimiento fue exitoso y que ahora Regina está lista para continuar con su vida profesional y personal.