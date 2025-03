Famosa cantante mexicana se quedó sorda del oído derecho por una enfermedad; podría entrar a cirugía

La actriz y cantante Regina Murguía, conocida por ser parte de JNS estremeció a sus fans al sincerarse en ‘Venga la alegría’ sobre la dura batalla que ha enfrentado desde que perdió la audición en su oído derecho en 2023 debido a una enfermedad irreversible.

En la entrevista, la artista confesó que ha pasado por momentos muy difíciles, pues su carrera en la música se ha visto afectada por este cambio en su vida.

Regina Murguía y su lucha por adaptarse a la pérdida auditiva

Es por ello que recientemente, Regina ha considerado someterse a una cirugía para recuperar parcialmente la audición con un implante llamado Bonebridge, aunque aún no ha tomado una decisión definitiva.

Regina Murguía perdió la audición del oído derecho / Instagram: @murguiaregina

Regina explicó cómo ha tenido que reaprender a cantar y adaptarse a su nueva realidad ante su condición: “Para cantar, tengo que decir que apenas ahora me siento cómoda. Ya aprendí a manejar los monitores de oído porque el cerebro se confunde mucho y durante mucho tiempo estaba yo cantando en otro tono. Entonces, me costó, pero el cuerpo humano es mágico. Es maravilloso. Se adapta. Mi oído izquierdo es biónico. Es impresionante. Oigo más de lo que a veces oyen los demás”, detalló.

¿Qué es el Bonebridge, el implante que podría ponerse Regina Murguía?

Este implante auditivo, Bonebridge, se coloca en el hueso y funciona como una bocina que permite recuperar la percepción del sonido en 360 grados. Aunque la cirugía podría mejorar su calidad de vida, la cantante aún no está completamente convencida de someterse al procedimiento.

Implante Bonbridge para tener audición 360 / Redes sociales

¿Qué pasa con la vida amorosa de Regina Murguía?

Cuando le preguntaron si busca una nueva pareja que quiera formar una familia, Regina explicó que por ahora está enfocada en su bienestar personal tras una relación intermitente con Tono Beltranena y haber sido diagnosticada con Trastorno límite de la personalidad: “No tengo chance (de conocer a alguien más), la verdad es que ahorita no tengo tiempo. Estoy contenta conmigo y creo que eso es lo más importante. Lo que decía del Borderline, he estado en años muy complejos de mi vida donde la he pasado mal emocionalmente. Ahorita estoy comenzando a sentirme más estable, más en control”, dijo.

Y habló de Tono diciendo lo complejo que ha sido su romance: “Es compleja y llevamos casi 6 años juntos, trabajando juntos. Él vive en Guatemala, nos fuimos para allá, ha sido una relación muy hermosa, de muchísimo crecimiento, de mucho aprendizaje, pero es complicado”.

