Regina Murguía recuerda a Yahir y los desafíos de convivir con Tristán, durante su noviazgo

En una reciente entrevista con Isabel Lascuráin, Regina Murguía, integrante de JNS, abrió su corazón para hablar sobre su experiencia con Tristán, hijo de su expareja, Yahir cuando estaban juntos.

La cantante reconoció que su relación con el joven fue compleja y que, en retrospectiva, se dio cuenta de que no tenía la madurez necesaria para lidiar con los desafíos que implicaba criar a un niño.

Con tan solo 25 años, Murguía se vio inmersa en una situación que la superó. “Era un niño complejo. Siempre fue complicado”, confesó la cantante. “Yo pensaba que el problema estaba en mí porque yo estaba muy joven y no sabía cómo manejar a un niño y me bajaba al nivel del niño. Me lo tomaba personal”.

Murguía destacó el desafío emocional para un padre tener que dejar ir a su hijo, como le sucedió a Yahir con Tristán

La cantante asegura que la fama de Yahir, también influyó en la dinámica familiar. Las constantes atenciones mediáticas y la imposibilidad de llevar una vida normal afectaron tanto a Tristán como a la relación entre sus padres. “Yo supongo que eso afecta también al niño y la relación también entre sus papás”, expresó Murguía.

Yahir y su hijo Tristán se reencuentran tras varios años alejados / Instagram: @yahirmusic

La cantante expresó su profundo dolor al ver las dificultades que su expareja ha tenido que enfrentar en esta situación:

“Me duele mucho también por él porque como papá debe ser durísimo decir: ‘Suelto.Tengo que soltar. Ya hice todo lo que pude tengo que soltarlo’”, afirmó Murguía.

Regina considera que Tristán no tuvo la guía adecuada durante su infancia y esto ha influido en su desarrollo. A pesar de las dificultades, la cantante guarda un cariño especial por el joven y espera que pueda encontrar su camino.

“Te pierdes en el camino y creo que a Tristán tal vez eso es lo que le pasó. Me duele mucho verlo. Es un lindo niño”. Regina Murguía





Regina Murguía y Yahír: Los desafíos de la fama

Regina Murguía y Yahir protagonizaron una de las relaciones más expuestas del medio del espectáculo. Tras tres años juntos, anunciaron su separación

TVNotas te dio a conocer en 2013 que una fuente cercana a la expareja nos contó la razón del truene: una supuesta infidelidad por parte de ella.

“Hay muchas especulaciones al respecto, incluso ni la familia de Yahir conoce el motivo real. Sé que hicieron un pacto de no revelar intimidades en cuanto a la ruptura, pero puedo decirte que Yahir descuidó un poco la relación por la preparación de su disco ‘Zona preferente’. En ese tiempo de abandono, Regina conoció a un chavo que le habló bonito al oído”. Fuente de TVNotas

Según la fuente: “A pocas semanas de conocerlo, empezaron los mensajitos de texto, las llamadas y las salidas. Entonces Yahir se dio cuenta de que algo no andaba bien y trató de rescatar un poco la relación. Habló con Regina y le explicó que su disco era un paso sólido e importante en su carrera y que le pedía que lo entendiera, y así quedaron las cosas en ese momento”.

Finalmente, la pareja sí se separó cuando la cantante de JNS supuestamente le habría confesado que conoció a alguien nuevo: "(un chavo) que la trataba de maravilla y que ella quiere a su lado a alguien de tiempo completo, alguien que tenga como prioridad a su pareja”.