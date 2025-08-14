Alma Cero y su esposo Enrique Orozco se sometieron a cirugía para cambiar su color de ojos

Alma Cero reveló en “De primera mano” que, junto a su esposo Enrique Orozco, decidió cambiar el color de sus ojos mediante una cirugía que, de paso, también le ayudó a corregir la vista. Aunque la actriz aclaró que el procedimiento fue principalmente estético, reconoció que tuvo un beneficio inesperado para su visión: “Tenía un problema con la forma de mi ojo, pero la verdad es que se corrigió mi vista, sin querer”. ¿Cómo fue que se hizo eso?

Alma Cero y Enrique Orozco se someten a cirugía para cambiar de color de ojos. / Redes sociales

Alma Cero y su esposo revelan detalles de la cirugía con la cual cambiaron su color de ojos

Alma Cero aclaró que sus ojos son jade, mientras que su esposo eligió ojos de color azul. Aunque no reveló el nombre exacto de la cirugía, dejo claro que no fue la misma que se hizo Jorge Kahwagi conocida como Newiris, pero mencionó que se trató de una “operación láser”. Enrique Orozco agregó algunos detalles técnicos sobre el procedimiento:

“Se coloca un mineral ahí adentro que es lo que le da el color”, dijo en entrevista con “De primera mano”.Enrique también compartió su experiencia personal respecto al dolor durante la intervención: “Respecto a si duele, a mí sí me dolió, a Alma no, yo sí sufrí”, aseguró.

“Fuera pura vanidad, pero mira salí ganando se terminó corrigiendo, es el único doctor en el mundo que lo hace, es ruso te abre el iris y salí de ahí no veía nada porque entra toda la luz, pero abren el iris para ver si eres candidato o no a la operación, porque no nos íbamos arriesgar para nada, mi esposo es médico llevaba años investigando, lo padre de esta operación es que si un día te cansas te los puedes cambiar de color otra vez”, comentó Alma Cero.

¿Cuánto cuesta la cirugía que se hizo Alma Cero para cambiar de color de ojos?

En cuanto al costo, Enrique Orozco, esposo de Alma Cero indicó que la operación tiene un precio que oscila entre 12 y 20 mil dólares lo equivalente a más de 200 mil a 400 mil pesos mexicanos.

“Si quieres cambiar tu vida y te gusta cambiar el color de ojos, está bien. En mi casa todos tenían sus ojos claros, yo era el único que no y lo tenía muy claro”, explicó Enrique Orozco

Alma Cero agregó que el cambio de color de ojos también le ha dado ventajas prácticas en su carrera artística pues anteriormente algunos de sus personajes usaban pupilentes.

“A mí me encanta. Muchos personajes míos usaban pupilentes, pero no alcanzaba a ver el prompter y era un estorbo. Ahora ya puedo llegar al teatro y estar lista. Siempre me ha gustado cambiar; son procesos que ya se pueden hacer en 2025, pero, claro, con profesionales. La verdad me divertí haciéndolo con mi esposo”, concluyó.

