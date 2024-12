Alma Cero: Es muy celosa con su esposo y revela los problemas de salud que la alejan del teatro

Alma Cero (49 años) triunfa en la obra ‘Lavar, peinar y enterrar’, una comedia que se presenta los lunes en el teatro Xola. Ella y su esposo, el cirujano Enrique Orozco (37), montaron este espectáculo para salir de su zona de confort.

Platicamos con la actriz, quien nos confesó que no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues ya comenzó a sufrir la premenopausia.

“Últimamente tengo achaques como cambios de humor, bochornos y dolores de cabeza. Ando muy sensible. Enrique me apoya, cuida y consiente mucho”. Alma Cero

Alma Cero y su esposo presumen gran comunicación

Enrique nos dijo: “Yo sé cuándo está en esa situación. Tengo su calendario de premenopausia. Trato de comprenderla con amor. Evito estresarla y le llevo su té, para que se relaje. También procuro darle su espacio”.

Alma Cero y su esposo Enrique Orozco / Instagram: @alma_cero

En su matrimonio, Alma se considera una mujer celosa: “Yo sí soy tóxica. Soy muy territorial. Me gusta cuidar lo que es mío, aunque también consiento a mi marido al ponerle sus chanclitas (ríe)”.

“Dios vio mis necesidades y me imprimió a este hombre en 3D para ponerlo en mi camino. Hasta en la intimidad tenemos buena comunicación. Si vemos que algo falla, vemos qué podemos hacer para apoyarnos”. Alma Cero

Alma Cero enfrenta problemas de salud, con el apoyo de su esposo

Nos contó que también pasa por un fuerte problema de salud: “Tengo una lesión en las cervicales. Estoy en varias terapias. Tomo una especial por ultrasonido. También me ponen una cosa con láser, tipo masajes, y estoy medicada. Evito a toda costa tener que operarme, porque tengo toda la vida en el espectáculo”.

“Llevo pisando los escenarios desde hace 45 años, aunque me vea una joven de 20 (ríe). Y no quiero entrar al hospital por esto”.

Alma Cero habla de la grave lesión que sufre y la obligó a dejar ‘Lagunilla mi barrio’

Alma nos explica más a detalle de esta lesión: “Es peligroso porque son las cervicales. Tomé la decisión de dejar ‘Lagunilla mi barrio’, porque ya no podía con tanto. En esta lesión también se ve involucrada la médula. Están muchos nervios que, por otra lesión, también tengo rotos de la paleta derecha. Dar función con las extremidades dormidas o con muchos dolores me costaba trabajo. Por eso tuve que salirme y así estar más relajada”.

“Cada 15 días me hacía el ‘ciclo de tiamina’, que es un boost de vitaminas para sentirme mejor y tratar de reconstruir lo dañado. Llevaba como 2 años con eso, que es muy bueno. Son unos aminoácidos que sirven para regenerar el sistema nervioso”. “Sin embargo, me empezó a doler mucho la lesión y tuve que dejar la obra. Jamás nos imaginamos que ‘Lagunilla’ durara tanto en el gusto del público, pero mi cuerpo me pidió parar. Es lo que tenía que hacer y es lo justo”.

Retomar el ballet le ha ayudado con sus males: “Las posiciones que se hacen en la danza ayudan mucho a la postura. Entonces he retomado mis clases. Primero por mi salud y después porque es una de mis pasiones. Estoy feliz porque ahora sí tengo tiempo para cuidarme y estar más al pendiente de mi salud”, concluyó.

