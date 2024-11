Alma Cero ya tiene reemplazo en ‘Lagunilla, mi barrio’ ¡Famosa actriz entra al quite!

La actriz Alma Cero anunció su salida de la exitosa obra de teatro ‘Lagunilla, mi barrio’, tras más de dos años de interpretar el papel de “la Jarocha”. Esta decisión, aunque dolorosa para la intérprete y sus seguidores, se debe a problemas de salud que han puesto en riesgo su bienestar físico.

En una reciente entrevista, Alma reveló que padece dos hernias discales cervicales, lo que le impide realizar las intensas rutinas de baile y la actuación que exige el espectáculo. La actriz aseguró que su salud es su prioridad y que esta decisión fue tomada tras una cuidadosa evaluación médica: “No quiero estar en una silla de ruedas en 10 años”.

“No debí haber aceptado hacer esos bailes en Lagunilla. Los hice con todo el amor del mundo y porque así somos los actores; no nos importa mucho nuestra salud y nos aventamos”, dijo, refiriéndose a la presión que enfrentan los actores para cumplir con sus roles, sin importar las consecuencias.

Apenas una semana después de la salida de su salida de la obra, la producción ha anunciado Niurka como su reemplazo.

Niurka se integró por completo a la obra ‘Lagunilla, mi barrio’ y ahora será ‘la Jarocha’

En entrevista para el programa de Gustavo Adolfo Infante, ‘De primera mano’, el productor Alejandro Gou expresó su entusiasmo ante la incorporación de la vedette a ‘Lagunilla, mi barrio’. Gou aseguró que la llegada de esta talentosa artista inyectará una energía renovada a la puesta en escena y confía en que el público recibirá con los brazos abiertos este cambio.

“Va a entrar Niurka en el papel de Alma Cero, ‘la Jarocha’, ya contraté a Niurka para que se quede ya no como invitada especial, sino como parte del elenco”, contó el productor de Lagunilla mi barrio.

Niurka Marcos se ha unido al elenco de ‘Lagunilla, mi barrio’, pero hasta el momento ha guardado silencio sobre su participación.

Niurka ya participaba en la obra ‘Lagunilla, mi barrio’ pero no como estelar

En julio pasado TVNotas te dio a conocer cómo había sido la experiencia de Niurka Marcos tras tres presentaciones en ‘Lagunilla, mi barrio’. En ese entonces, la ex de Juan Osorio, tenía un espectáculo individual, donde interpreta su canción ‘la Emperadora’.

“Es mi tercera vez en la obra. El público lo pide. Aprovecho el escándalo que se ha generado con mis comentarios. Yo la paso muy bien. En la obra están amigos muy queridos y el público es generoso”. Niurka Marcos

En el momento, cuando apareció hace unos meses Niurka en ‘Lagunilla, mi barrio’, la puesta en escena de ‘Aventurera’, dirigida por Juan Osorio, se encontraba en cartelera. Esta coincidencia ha llevó a muchos a especular sobre una posible rivalidad entre ambas producciones y a sugerir que la decisión de Niurka podría ser una venganza a su ex. Ante la polémica la bailarina compartió por qué aceptó este reto:

“No le digo que no a nada. Me gusta trabajar y quiero estar. Hay que platicarlo y realizar una buena negociación. Claro que estaré ahí. Soy selectiva con mis provectos. Algo que deben de tener para que yo los acepte es que me sienta tranquila y con energía padre. Eso tiene Lagunilla. Me gusta trabajar con empatía. No con gente tóxica, ni ma..., ni pen... que se siente lo máximo. Maribel Guarda es muy sencilla. De ella hay que aprender mucho.”, dijo la vedette.