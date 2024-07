Niurka entra a la competencia de ‘Aventurera': “Enardecí a Irina y a Juan, pero ella no es vedette”

Niurka Marcos está de fiesta, pues se incorpora al elenco de ‘Lagunilla, mi barrio’, de Alejandro Gou. “Es mi tercera vez en la obra. El público lo pide. Aprovecho el escándalo que se ha generado con mis comentarios. Yo la paso muy bien. En la obra están amigos muy queridos y el publico es generoso”.

Niurka comparte por qué aceptó este reto de entrara Lagunilla: “No le digo que no a nada. Me gusta trabajar y quiero estar. Hay que platicarlo y realizar una buena negociación. Claro que estaré ahí. Soy selectiva con mis provectos. Algo que deben de tener para que yo los acepte es que me sienta tranquila y con energía padre. Eso tiene Lagunilla. Me gusta trabajar con empatía. No con gente tóxica, ni ma..., ni pen... que se siente lo máximo. Maribel Guarda es muy sencilla. De ella hay que aprender mucho.”.

Niurka es ‘la mujer escándalo’. No tiene miedo de decir las cosas como son. Y no le importa a quién señala o critica. Desde hace semanas trae pleito con su expareja, Juan Osorio, quien produce ‘Aventurera’. Según ella, la obra no ha dado los mejores resultados.

“Yo, antes de que estrenaran, hablé muy bonito de ella. La gente es muy mustia e hipócrita. Se le olvida cuando doy una buena opinión. Dije que era una mujer muy bella, porque lo es. Y dije también que es muy buena actriz. Y no lo tengo que decir porque ahí están las pruebas en sus telenovelas”. Niurka

Esas fueron mis declaraciones grabadas. “Enardecí a Irina y a Juan. A ella como artista y a él como productor. Pero ella no es vedette. Eso no es criticar. Es evidenciarla”.

Se dijo en algún momento que ella podría ocupar el lugar de la querida Carmen Salinas: “No he visto, porque no han sacado nada del trabajo de Olga. La gente no ha grabado nada de ella. A mí Juan me dijo, el día que me convocó para ofrecerme que estuviera en Aventurera, que hiciera el personaje de Carmen. Le dije que sí. Que me encantaría. Porque ya estoy vieja para ser la Aventurera”, concluyó.

