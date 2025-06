Maripily Rivera arremete contra Niurka Marcos en La Casa de los Famosos: “Le dijo bruta”

Una fuente cercana a la producción de La casa de los famosos All-stars reveló en exclusiva que Maripily Rivera ha protagonizado un nuevo escándalo, esta vez arremetiendo contra Niurka Marcos. Según el informante, la boricua habló a espaldas de la vedette cubana, llamándola “bruta” y utilizando otros calificativos ofensivos.

Este nuevo altercado se suma a una serie de conflictos que Rivera ha tenido dentro del reality. El pasado 5 de mayo, ya había protagonizado un fuerte enfrentamiento con Aleska Génesis, Nacho Casano y parte del equipo de producción.

Aleska Génesis, Maripily Rivera y Nacho Casano / Redes sociales

Conflictos con Aleska Génesis y Nacho Casano: el historial de Maripily en ‘La casa de los famosos All-stars’

La misma fuente detalló que Maripily perdió el control cuando Aleska apareció en el show, defendiendo a su amiga Julia Gama. La situación escaló rápidamente:

“Atacó a todos los de la producción. No podían creer lo que estaba pasando. Todos se dieron cuenta de los tremendos gritos que pegaba la señora Maripily sin importar dónde estaba. Además, no dejaba de atacar a Aleska, quien solo decía que estaba tranquila y no había hecho nada. Maripily estaba vuelta como una fiera, gritando por todos lados. Incluso, si no interviene la producción a calmar los ánimos, Maripily estuvo a punto de irse a los golpes contra Aleska”, comentó la fuente.

Además, Nacho Casano también fue blanco de sus insultos:

“Maripily lo humilló diciéndole: ‘Nacho, no eres nadie, ya te crees mucho por tu libro de tres pesos. Eres un muerto de hambre’”.

Maripily Rivera casi llega a los golpes con Aleska Génesis / IG: @aleskagenesis / @maripilyoficial / @nachocasano

El nuevo conflicto con Niurka Marcos: ¿se avecina otra guerra en el ‘La casa de los famosos All-stars’?

Según el testimonio, el nuevo conflicto surgió tras una gala de ‘La casa de los famosos All-stars’ en la que Niurka hizo comentarios sobre el juego que no fueron del agrado de Maripily. Al finalizar el programa, Rivera comenzó a hablar mal de Niurka a sus espaldas, lanzando fuertes insultos:

“Cuando terminó la gala se puso hablar muy mal de Niurka a sus espaldas. Por ahí dicen que el miedo no anda en burro. Sabe la mujer con quien meterse. Y sabe que Niurka no es ninguna dejada y la boca de Niurka no tiene filtros... Empezó a gritar que Niurka era una bruta y usó un adjetivo aún peor. Todos en producción lo escuchamos. Fue demasiado”, aseguró la fuente.

La tensión dentro de La casa de los famosos All-stars sigue creciendo, y muchos se preguntan si la producción tomará medidas ante el comportamiento explosivo de Maripily Rivera.

