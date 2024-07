La academia 2024: ¡el fenómeno musical está de vuelta! Así se vivió el estreno

La música, el drama y la emoción se apoderaron de la pantalla chica este domingo con el gran estreno de La academia 2024, el reality show musical más querido de México.

En una noche llena de duras críticas, 20 nuevos aspirantes de diferentes rincones del país, Guatemala y Estados Unidos pisaron por primera vez el escenario de La academia, listos para demostrar su talento y luchar por convertirse en la próxima gran voz de México. La noche estuvo cargada de momentos emotivos y presentaciones memorables, pues solo 18 se convirtieron en alumnos de La academia. ¡Te contamos cómo se vivió esta emotiva noche de estrellas!

Así fue ‘La academia’, 14a generación, este domingo 21 de julio

Con el tema “Bienvenidos” de Miguel Ríos, dio inicio la decimocuarta generación de ‘La academia’. Jaime Camil es el conductor de esta temporada y arrancó con una explicación de las reglas del concurso, para que la gente pudiera votar desde ese momento, pues esa noche dos de los participantes tuvieron su primer y último concierto y no entraron a ‘La academia’. Explicó que el público podrá votar y cada persona tiene 10 votos diarios, que los puede distribuir como quiera entre los alumnos.

Luego, el conductor dio la bienvenida a los cuatro críticos de La academia:

Con su fuerte ojo crítico, el llamado ‘juez de hierro’, Arturo López Gavito

Una leyenda en el teatro, exigente y sinónimo de excelencia, Lola Cortés

El llamado ‘cantautor del pueblo’, Espinoza Paz

Cantante y ganadora de un premio Grammy, Chiquis Rivera

Los críticos elegirán al peor alumno cada semana para que los lunes presente una prueba de rendimiento.

El director de La academia es Héctor Martínez, quien encabeza a los docentes que acompañarán a los alumnos. La ganadora de la octava generación de La academia, Esmeralda Ugalde presentó la casa donde residen desde este domingo los académicos. Mostró las recámaras, la sala, cocina, salón de juegos, baños y todos los rincones donde vivirán la polémica y los ensayos.

El exacadémico Carlos Rivera, a 20 años del inicio de su carrera, envió un mensaje a los alumnos. Les dijo que disfrutaran su participación y aprovecharan el regalo que representa estar ahí.

Arrancaron los 10 duetos de 14a generación de La academia, para eliminar a dos aspirantes

Primer dueto - Leo Nava y Brandon Valenzuela cantaron “A la antigüita”

Leo Nava de Gómez Palacio, Durango, de 22 años, contó que su papá hizo un casting hace 20 años de la cuarta generación y casi se queda. Brandon Valenzuela, de 23 años, dijo que él se dedica al campo en su natal Sinaloa. Platicó que su mamá está enferma de cáncer y perdió el cabello. Él tiene el sueño de tener dinero par comprarle un tratamiento para que recupere el pelo.

La primera crítica de la noche fue de Arturo López Gavito, quien les dijo que no entendió nada, que vocalmente fue desastroso y le parecían “dos monitos cilindreros, con sonrisa estup...”. Lola Cortés les dijo que estaba en desacuerdo con su compañero de panel, pues le pareció que la energía estaba a tope, aunque no bailan. Dijo que le gustaron sus voces y les hizo notar que se acoplaron bien, que no pueden bajar de ahí. Espinoza Paz les dijo que sí le gustó. Chiquis dijo que le encantó, que fue la canción indicada, que su color de voz y timbre le gustaron mucho. Los felicitó por cantar y bailar.

El conductor platicó que Brandon perdió a su tío abuelo hace unos días y recibió la noticia en la semana, por lo que se puso muy mal y se desmayó, pero sus compañeros lo alentaron. Brandon no pudo contener las lágrimas y dijo que venía a triunfar.

Segundo dueto - Isaveli Laina y Eduardo Meza cantaron ‘Ahora quién’

Isaveli Laina de Tetitlán, Guerrero, de 23 años, contó que ella es del campo y en la pandemia su familia empezó a vender comida para salir adelante. Ella nació en una familia de músicos. Eduardo Meza, de Santa Rosalía, Baja California Sur, de 28 años, tiene una hija que es su motor. Él tuvo que dejar su pueblo hace años y le costó mucho dejar a su familia.

Arturo López Gavito les dijo que ellos habían mostrado pasión para cantar, compenetración en un dueto y una ejecución impecable. Les felicitó por haber hecho un excelente trabajo. En cambio, Lola Cortés le dijo a Eduardo que lo sintió perdido todo el tiempo, aunque luego se repuso. Notó que hubo poca proyección escénica.

Espinoza Paz comentó que no todas las canciones son para todos los cantantes. Reconoció que la canción es difícil, y les dijo que cantan muy padre, pero que cree que pueden hacerlo mejor la siguiente vez. Chiquis les dijo que Isaveli le gustó mucho, y que a Eduardo lo sintió al principio inseguro y que fue creciendo.

Tercer dueto - Brisa Santana y Jessy Portillo cantaron ‘Qué agonía’

Brisa Santana, de 25 años, es de Acapulco, Guerrero; le ayuda a su mamá en su puesto de tacos, y también trabaja cantando en las chelerías de Tepito, porque su familia perdió todo en el huracán Otis. Jesús Ramón Portillo, ‘Jessy’, de 28 años, de Guamúchil, Sinaloa, se crió con sus abuelitos porque su papá murió cuando él era muy chiquito y su mamá lo abandonó para formar una nueva familia. Ahora vive con su abuelo, quien está muy orgulloso de que hubiera llegado a La academia.

Chiquis les dijo que la canción es muy difícil y le gustó cómo lució la voz de Brisa. Aunque también le gustó la voz de Jessy, le hizo notar que hubo momentos de descontrol. Espinoza Paz recordó también a su abuelo. Por su parte, Lola Cortés fue muy clara con ellos en cuanto a que empezaron bien y de repente se perdieron y terminaron horrible. Gavito les hizo ver que deberían ser un equipo en el escenario, y que Jessy se había confundido porque parecía que estaba en un concurso de simpatía o como animador de fiesta infantil, con lo que le afectó a su compañera.

Cuarto dueto - Mar Lara y Mario Girón interpretaron ‘Recuérdame’

Mar Lara tiene 17 años y es de Guadalajara, jalisco. Vive con su abuelita, porque está enferma. Mar se dedica a cantar y es compositora. Dejó una beca en Irlanda para estar en La academia. Mario Girón, de 18 años, es de Monterrey, Nuevo León. Cantar y el futbol son sus dos pasiones. Su abuelito Félix descubrió su talento para cantar.

El conductor subrayó que había salido fuego de la interpretación, pues cantaron de manera muy romántica. En cambio, López Gavito les dijo que lo único sobresaliente había sido el intento de beso forzado del final. La interpretación de Mar le pareció que estuvo muy mal, y les recomendó que no cayeran en provocaciones de tener una relación prematura. Lola Cortés le hizo ver a Mar que fue una muy mala imitación de Natalia Jiménez (la cantante original del tema), desafinada, sin dicción ni expresión facial. A Mario le comentó que sí estaba cantando y compenetrado, pero que cuidara la fuerza al bailar en el escenario. Les dijo que fue una muy mala actuación y podrían ser los dos primeros en irse. Espinoza Paz les dijo que si volvía a verlos, podrían hacerlo mejor la próxima vez. Chiquis les comentó que le había gustado, pero no le encantó. Le gustó el vestuario y voz de Mario, pues él había salvado la presentación.

Quinto dueto - Edith Evans y Carolina Heredia cantaron ‘Lo que tenías conmigo’

Edith Evans de Apatzingan, Michoacán, de 24 años, es hija de mamá soltera y se dedica a cantar. Contó que su mamá le ha dado todo y viven en casa de su abuelita, con su tío quetiene parálisis cerebral severa y la ha cuidado. Carolina Heredia, de 26 años, es de Hermosillo, Sonora. A los 11 años empezó en teatro musical y eso flechó su corazón. Está casada con ‘el Pulga’.

Chiquis les dijo que las dos cantan hermoso y fueron sus favoritas de la noche hasta ese momento. Espinoza Paz comentó que cantan espectacular pero que había demasiada gente en el escenario. Lola Cortés, la ‘Reina del teatro musical’, les dijo que tienen una voz maravillosa, y que a pesar de que la canción no es fácil habían logrado hacer una buena interpretación. Subrayó enfáticamente que el montaje escénico había sido “una porquería”. López Gavito felicitó al programa porque tener dos voces como las de ellas era muestra de que el casting había estado bien hecho y coincidió en que el montaje había estado desbordado. Les pidió a las jóvenes modularse en sus voces y entregar de manera gradual lo que pueden hacer.

Chiquis cantó Abeja reina

Sexto dueto - Cristian Salguero y Yesi González llegaron al escenario con ‘Ya lo sé que tú te vas’ de Juan Gabriel

Cristian Salguero, de 22 años, de Guatemala, empezó a cantar desde los 14 años con sus hermanos en un grupo versátil. Sus hermanos ya no pudieron dedicarse a cantar, por lo que él los representa con sus sueños. Yesi González de 24 años, es de San Julián, Jalisco, y ha sido cantante, mariachi, bombero y médica.

Arturo López Gavito en su crítica señaló que Yesi quería salvar la canción, sufriendo, pero Cristian no había podido y “gritó como si no hubiera un mañana”. Comentó que “gracias al dios de la música” Yesi había salvado la canción y agradeció que hubiera terminado la canción. Lola Cortés le recomendó a Cristian no dar los agudos con la garganta, pues se destrozaría las cuerdas por querer mostrar un registro enorme. A Yesi le dijo que estuvo lindo pero no espectacular. Espinoza Paz volvió a decir que no todas las canciones son para todas las voces, y que para ellos no había sido fácil cantarla. Les pidió echarle más ganas. Chiquis les dijo que Cristian no estuvo en nada bien las partes altas y Yesi, muy bien pero se descontroló. Les invitó a mejorar.

Séptimo dueto - Flor Ramírez y Angel Eduviel interpretaron ‘Te lo agradezco’

Flor Ramírez, de 30 años, de Veracruz, Veracruz, hace un año había firmado con una disquera en Miami, pero tuvo que dejarlo todo para cuidar a su mamá que se enfermó y falleció hace dos meses. Angel Eduviel, de 30 años, también de Veracruz, trabajaba en una compañía petrolero, y ayudaba a sus papás en una purificadora. Es ingeniero y lleva años queriendo dedicarse a cantar.

López Gavito les dijo que vocalmente dejaba mucho que desear pero la actitud y cómo se la creyeron estuvo muy bien. Lola Cortés les hizo notar que su actuación fue muy linda y redonda, que no hubo gritos y estuvo bien cantado. Hizo notar que lástima por el vestuario, pero felicitó a los jóvenes. Espinoza Paz subrayó que cuidaron la afinación en toda la canción y lo hicieron muy bien y les deseó todo el éxito. Chiquis estuvo de acuerdo con sus compañeros, y señaló que sus voces juntas sonaban muy bien, que hubo control en la voz y lo disfrutó.

Octavo dueto - Fátima Cuevas y Thania Pasión interpretaron ‘Inolvidable’ de Jenni Rivera

Fátima Cuevas, de 18 años, de Monterrey, a los cuatro años tuvo un accidente que le cortó la nariz y por eso fue víctima de bullying. Thania Pasión, de 18 años, es de Veracruz y estudia Ciencias de la Educación y los fines de semana se dedica a cantar.

Chiquis, para quien esta canción es especial, pues la interpretó su madre, ‘la Diva de la banda’, les dijo que las voces eran bonitas y cuidaran no sobrecantar las partes agudas. También les recomendó que trabajaran en la presencia escénica. Espinoza Paz, como autor de esta canción, las notó nerviosas, y les pidió echarle ganas. Lola, sin piedad, les criticó que había sido un desastre, la energía desbordada, que no entraron a tiempo y no hicieron bien la segunda voz. Lolita también regañó a los alumnos que estaban escuchando a sus compañeras y les llamó la atención por no estar pendientes de lo que los críticos estaban diciendo. López Gavito afirmó: “Eran como dos amigas ‘semiebrias’ tomando torito de cacahuate... Muchachas, no es así... Ya sabemos que tienen voz. No abusen de ella.”

Noveno dueto - Mike León y Eugenio Salco cantaron “24 horas” de Espinoza Paz

Mike León, 20 años, de León, Guanajuato, vive en Los Ángeles, Californa, y estudia Administración de Empresas. En las noches maneja un montacargas. Su familia lo apoya para cantar y estudiar. A Eugenio Salco, de 28 años, de Boca del Río, Veracruz, su mamá le enseñó a no darse por vencido. Conoció a su papá hasta cuando tenía 9 años. Su papá estaba enfermo grave y poco después de que lo conoció, murió.

López Gavito comentó que había sido tan malo que le dolió el corazón, y por eso cerraba los ojos, pues fue casi “su muerte auditiva”. Lola les recomendó que se controlaran y regresaran al punto de partida de los ensayos porque se estaban desbordando. Espinoza Paz recordó que grabó la canción con David Bisbal y coincidió con ‘la princesa Lolita’ en cuanto a que están desbordados. Consideró que si lograban tener una nueva oportunidad en el concurso seguramente lo harían mejor. Les sugirió ser disciplinados. Chiquis observó que les ganaron los nervios, y había que trabajar.

Décimo dueto - Julio Ávila y Vetzaida Salazar cantaron ‘Te besé'

Julio Avila, 19 años, de Hermosillo, Sonora, platicó que su papá cantaba. Cayó muy enfermo y murió. Julio trabaja como empacador para ayudar a su familia. Vetzaida Salazar, de 19 años, de Ciudad Obregón, Sonora, es estudiante y su papá es mecánico. Su abuelo, que trabaja en una gasolinera y vive de las propinas, le pagó con sus ahorros el viaje para poder ir al casting.

El juez de hierro les dijo que “fue lo peor de la noche”. A Vetza le comentó: “Saliste sin ganas, como triste, un canto innecesario...” y remató: “No hay necesidad de estar en este proyecto. Váyanse a su casa.” Lolita les comentó que la canción estuvo mal focalizada, pues estaban muy tristes y la canción es de alegría. Señaló que estaban con un pesar como si trajeran algo en la espalda. Además, opinó que estaban pésimamente vestidos, con problemas de afinación. Por último, subrayó que no salió y que no se pudo cerrar con broche de oro. Espinoza Paz opinó muy diferente, pues en su visión ambos tienen una voz muy bonita pero cuando se juntaron no se logró apreciarlas. Chiquis coincidió en que tienen una voz bonita pero que cada uno estaba en un mundo distinto, y que tampoco sintieron la canción.

Para terminar el primer concierto de la decimocuarta generación de La academia 2024, el conductor dio los nombres de los cuatro alumnos que recibieron menos votos del público que fueron: Thania, Cristian, Vetzaida y Fátima. De ellos, las dos aspirantes que no lograron entrar a La academia 2024 fueron Fátima y Vetzaida.

A partir de este momento inicia el concurso de La academia 2024 con 18 alumnos. Los lunes, los alumnos que tuieron peor desempeño deberán presentar una prueba especial. En este caso, serán Thania y Cristian.