El novio de Alma Cero se divorció de su ex; ¡la actriz ya no será la otra! Y está lista para hasta 10 bodas

Alma Cero se vio envuelta en la polémica por andar con un hombre casado, el doctor Enrique Orozco, ya que éste se encontraba unido en matrimonio con una mujer de nombre Frida quien, como prueba, dio las fotos de su boda al programa ‘De primera mano’.

Después de eso, Alma celebró una ceremonia espiritual con Enrique. Esto recrudeció los ataques. Hace unos días nos encontramos a la pareja y el doctor Orozco habló con TVNotas sobre la situación.

“Por fin quedó lo de mi divorcio a finales de enero. El proceso comenzó en abril del año pasado, pero se tardó. Alma lo sabía perfectamente. Soy un hombre libre”, expresó.

Tan es real lo de su divorcio, que en febrero realizaron una ceremonia espiritual: “Fue un ritual chamánico, prehispánico por parte de Alma y budista por la mía. Invitamos solo a treinta personas. Viene la buena, que será por el civil”.

Nos adelantó: “Será en la Ciudad de México. En un lugar muy representativo para nosotros dos. Y nos faltan como diez bodas. Una muy importante será la religiosa. Nunca nos hemos casado por esa vía y será súper padre dar ese paso. Queremos irnos a la India a hacer una boda hindú”.

Afirma que está muy enamorado de Alma Cero

Sobre los pasos que han dado tan rápidos en tan poco tiempo de relación nos dijo: “Solo llevamos cinco meses, pero estamos muy enamorados. Sabemos que ésta es la buena y que no podemos regarla. Queremos ser una pareja que sea imagen para otras. Todos los ataques que hemos recibido nos han fortalecido y nos vemos juntos para toda la vida”.

Sobre la situación con su ex nos reveló: “De los temas legales sigue el proceso. No me gustó que se dijeran cosas de Alma. Pero cada uno sabe lo que quiere. A mí hasta me parece que no fue ella (su ex). No entendí por qué se hizo”.

Finalmente, Orozco nos dijo: “Alma es la mujer de mi vida. Me siento muy orgulloso de ella. Es una persona súper inteligente, talentosa y divertida, tanto en la vida real, como en escena. Es muy dedicada. Estudió en Bellas Artes. Es sumamente preparada”, finalizó.

