¡De ‘La granja VIP’ al hospital! Alfredo Adame, tras ganar el reality, se someterá a una cirugía de emergencia

La salud de Alfredo Adame vuelve a ser motivo de preocupación. Y es que, en medio de la celebración por haber ganado la primera temporada de ‘La granja VIP’, revela que se someterá a una cirugía de emergencia por una complicación médica que se suscitó dentro del reality.

¿A qué cirugía se someterá Alfredo Adame, ganador de ‘La granja VIP’?

Durante una reciente entrevista para el programa ‘Vaya vaya’, Alfredo Adame contó que, meses antes de entrar a ‘La granja VIP’, le pusieron dos implantes dentales. Aunque la intervención fue todo un éxito, con el tiempo empezaron las complicaciones.

De acuerdo con el actor, uno de los implantes comenzó a sentirse “flojo”. El doctor le dijo que eso era completamente normal, pues se estaban “reacomodando”. Si bien el implante sí se “endureció” y entró al reality sin problemas, en algún punto comenzó a sentir un dolor intenso, por lo que solicitó ayuda de la producción.

“Cuando entré a la casa, lo volví a sentir un poco flojo el diente y me acordé del reacomodo. Pasaron las semanas, sentí un poco de dolor y, de repente, un domingo a las 4 de la mañana, estaba yo que lloraba del dolor. Pedí el servicio médico, me dieron ibuprofeno. Lo primero que dijeron es: ‘Llámenle a la periodoncista’. Me revisó… y de repente sale tremendo punto negro de infección (en la radiografía).” Alfredo Adame

Aunque el asunto era muy peligroso, le permitieron seguir en el reality bajo la indicación de que debía operarse saliendo del show. De hecho, contó que todo esto coincidió con la pelea que tuvo con ‘la Bea’.

Contó que la comediante empezó de “castrosa”, exigiendo que hiciera guardias y cooperara más, cuando realmente no podía por su condición, siendo esta la razón por la que se molestó con ella el día de la dinámica de los pastelazos.

¿Cuándo entrará a cirugía Alfredo Adame?

Alfredo Adame reveló que su cirugía dental está programada para este martes 23 de diciembre. El actor se dijo muy confiado en que todo saldrá muy bien.

“Voy a las 10 de la mañana con la periodoncista. Me van a sacar de una vez, porque la infección sí fue muy fuerte, mañana me sacan este diente. Van a empezar a trabajar sobre ponerme hueso y me lo van a hacer. Un remiendo. Van a esperar tres o cuatro meses a que se fortalezca y me van a poner otro implante”, indicó.

Hasta el momento, Alfredo Adame no ha comentado nada sobre el resultado de su nueva cirugía o cómo está ahora y solo se ha limitado a usar sus redes sociales para celebrar su triunfo en ‘La granja VIP’.

¿Qué hará Alfredo Adame con su premio de ‘La granja VIP’?

Otro tema del que habló durante la entrevista fue acerca de lo que hará con los dos millones de pesos que ganó en ‘La granja VIP’. Recordemos que, en su momento, mencionó que invertiría parte del dinero en la educación universitaria de su nieto y “algunas cosas” para su nieta.

En la conversación, reiteró sus palabras y añadió que el resto será “para sus chicles y su jubilación”. También expresó que ayudará a causas sociales como donar asociaciones que apoyan a niños con cáncer.

