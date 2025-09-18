Alfredo Adame arremete vs. Ricardo Pérez ¡Hasta Susana Zabaleta sale embarrada! Quiere golpearlo

Susana Zabaleta y su novio, Ricardo Pérez, han estado en controversia por el encontronazo y posteriores burlas que este último hizo en contra de la prensa. En medio de todo esto, Alfredo Adame se les va con todo y hasta recuerda la vez que estuvo a punto de golpear al influencer.

Alfredo Adame / Redes sociales

¿Qué pasó entre Ricardo Pérez, Susana Zabaleta y la prensa?

Todo comenzó hace algunas semanas. Susana Zabaleta y Ricardo Pérez, conductor de ‘La cotorrisa’, tuvieron un encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México. En algún punto, la actriz se tropezó y Ricardo culpó a los reporteros, a quienes les exigió respeto.

Posteriormente, en su pódcast, explicó que ya estaba harto de la prensa y hasta agradecía el hecho de no “necesitarla”, ya que su popularidad nació en redes sociales.

Recientemente, los reporteros encontraron a Susana sola y, al preguntarle sobre la situación, simplemente justificó a su novio diciendo que estaba preocupada por ella.

Durante ese encuentro, una persona llamada Rorri, quien aparentemente trabaja para Ricardo, empezó a molestar a los reporteros y hacerles preguntas incómodas. Todo esto, al parecer, con la intención de que dejaran en paz a la también cantante.

Muchos conductores como Ricardo Casares y Joanna Vega-Biestro se dijeron muy indignados por todo esto y hasta dijeron que la actitud de Ricardo solo perjudicaba la carrera de Susana Zabaleta.

Ricardo Pérez y Susana Zabaleta / Redes sociales

¿Qué dijo Alfredo Adame sobre Ricardo Pérez y Susana Zabaleta?

Ahora, en una reunión con la prensa, Alfredo Adame fue cuestionado sobre las acciones y comentarios que ha tenido Ricardo Pérez con los reporteros. Ante esto, el próximo participante de ‘La granja VIP’ no dudó en decir que tanto el influencer como José Luis Slobotsky, segundo conductor de ‘La cotorrisa’, eran “estúpidos” que les gustaba “meterse con los demás sin justificación”.

El también actor dijo no entender por qué el pódcast es tan exitoso, si contaba con la presencia de “un par de resentidos, frustrados y amargados”, que son “bastante ignorantes y no valen un cacahuate”.

Por si esto fuera poco, también se metió con Susana Zabaleta, a quien definió como alguien sin talento que solo sigue vigente por los escándalos que ha protagonizado, asegurando que solo está con Ricardo porque son igual de “basuras”.

“No es la gran vendedora de discos, no está en absolutamente nada, es una tipa escandalosa que se tiene que andar colgando de todo el mundo porque no tiene éxito. Los dos son igualitos de bas... Les gusta andarse metiendo, además sin justificación y faltarle como me faltaron a mí al respeto, no hay justificación. No son nada, son unos pobres diablos” Alfredo Adame

¿Cómo fue la pelea entre Ricardo Pérez y Alfredo Adame?

Durante la plática, la celebridad Alfredo Adame recordó que, en su momento, los conductores de ‘La cotorrisa’ entrevistaron a Carlos Trejo y los tres se burlaron de él, algo que considera una total falta de respeto.

Debido a esto, cuando los logró encontrar, quiso enfrentarlos a golpes. No obstante, y según su versión de la historia, los presentadores terminaron huyendo al verlo.

“Un día, afuera de donde transmitían en Reforma, iba pasando yo en la banqueta. Los vi y cuando me vieron se metieron los dos (Ricardo Pérez y Slobotzky) porque les iba a meter tres cachetadas”, expresó.

Hasta el momento, ni Ricardo Pérez ni José Luis Slobotzky se han pronunciado ante los comentarios hechos por Alfredo Adame.

