Alfredo Adame no se quedará con los 2 millones de La granja VIP: ¡Pagará impuestos tras ser el ganador!

El nombre de Alfredo Adame volvió a colocarse en el centro de la conversación tras convertirse en el ganador absoluto de la primera temporada de La granja VIP, el reality de TV Azteca que durante 10 semanas estuvo cargado de conflictos, estrategias, polémicas y momentos virales. En pantalla, la producción anunció con bombo y platillo un premio de 2 millones de pesos, una cifra que sonó a revancha perfecta para el actor. Sin embargo, fuera de cámaras la historia es muy distinta.

Y es que, aunque el premio millonario es real, no todo ese dinero llegará a las manos de Alfredo Adame. Como sucede con cualquier ingreso extraordinario en México, ante lo establecido por la ley correspondientes del Impuesto Sobre la Renta (ISR). El resultado: casi la mitad del premio se quedará en impuestos, reduciendo de manera considerable la cifra final que el actor podrá disfrutar. ¡Aquí te contamos los detalles!

La granja VIP se acerca a su final.

¿Cómo fue la gran final de La granja VIP y quién se llevó la victoria?

La gran final de La granja VIP se vivió el 21 de diciembre de 2025 con un récord impresionante: más de 189 millones de votos digitales. La gala reunió a los familiares de los finalistas y trajo de vuelta al foro a todos los exparticipantes, creando un ambiente cargado de emoción y nostalgia.

La tensión fue máxima con las eliminaciones escalonadas: La Bea quedó en quinto lugar, Kim Shantal ocupó el cuarto y César Doroteo se llevó la tercera posición, dejando el duelo final entre Alfredo Adame y Eleazar Gómez.

El momento decisivo llegó con un espectáculo nunca antes visto en la televisión mexicana: el nombre de Adame apareció en el cielo formado por drones, confirmando que se había convertido en el único y absoluto ganador de la competencia.

Entre lágrimas y celebración, Alfredo Adame agradeció al público y reveló su propósito más emotivo: destinar parte del premio para costear los estudios universitarios de su nieto.

¿Por qué Alfredo Adame tendrá que pagar impuestos tras ganar La granja VIP?

Aunque para muchos televidentes el premio de La granja VIP podría parecer un “regalo” o una recompensa libre de impuestos, la realidad fiscal en México es muy clara. Los premios obtenidos en concursos, sorteos y realities de televisión sí pagan impuestos, ya que son considerados ingresos extraordinarios.

En este caso, el premio de 2 millones de pesos que ganó Alfredo Adame está sujeto al ISR, y la retención no depende ni de TV Azteca ni de la producción del programa. Es una obligación marcada por la legislación fiscal vigente, la cual establece que cuando un premio supera ciertos montos, se debe aplicar una cuota fija más un porcentaje adicional sobre el excedente.

Por eso, aunque el cheque simbólico diga “2,000,000 de pesos”, el monto real se va ajustando conforme entran en juego las reglas de la ley. Y mientras más alto es el premio, más pesada se vuelve la carga fiscal.

¿Cuánto dinero se quedará Alfredo Adame del premio de 2 millones de pesos?

Aquí es donde el festejo se enfría. De acuerdo con el desglose fiscal que aplica el SAT a este tipo de premios, el dinero de Alfredo Adame se reparte de la siguiente manera:

Premio total anunciado en La granja VIP: $2,000,000.00

$2,000,000.00 Cuota fija de ISR retenida: $392,294.17

$392,294.17 Monto restante tras la primera deducción: $1,607,705.83

$1,607,705.83 Impuesto adicional del 34% sobre ese excedente: $546,619.98

$546,619.98 Total de impuestos retenidos: $938,914.15

$938,914.15 Monto neto aproximado que recibirá Alfredo Adame: $1,061,085.84

Por esta razón, un poco más de un millón será el dinero real con el que el actor podrá disponer libremente.

Aunque sigue siendo una cifra importante, está muy lejos de los 2 millones completos que muchos imaginaron al verlo levantar el trofeo del reality.