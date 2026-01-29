¿Alfredo Adame irá a la cárcel? Juez le dicta sentencia por daño moral a Diana Golden, su expareja

El matrimonio entre Alfredo Adame y Diana Golden sigue dando de qué hablar, y es que más allá de los testimonios de la actriz sobre su relación con el conductor, una nueva polémica los envuelve. Ahora, un juez ha dado sentencia en contra de Alfredo por una serie de comentarios hechos a su ahora expareja, Diana Golden. ¿De qué se trata?

Alfredo Adame

¿De qué acusó Diana Golden a Alfredo Adame durante y después de su matrimonio?

Hace algunos años, Diana Golden relató en una entrevista que, presuntamente, Alfredo Adame la habría amenazado de muerte con un arma de fuego. De acuerdo con su testimonio, en aquella ocasión llegó al domicilio que compartían y encontró al actor en estado de ebriedad, señalando que él enfrentaba un problema de alcoholismo, situación que incluso habría derivado en su despido como sobrecargo.

La actriz explicó que el conflicto se habría detonado cuando Adame se enfureció porque supuestamente llamó a la casa de su cuñada para comunicarse con ella y fue atendido por un hombre, lo que lo llevó a pensar que le era infiel. Según su versión, el actor reaccionó de manera violenta, arrojándole sus pertenencias y colocándole un arma en la boca mientras la amenazaba.

Yo temblaba, porque a mí, mi padre jamás me gritó, ni me levantó la mano nunca… (Adame) me tiraba las cosas, golpearme no, pero me metió una pistola en la boca. Diana Golden

Este episodio fue determinante para que ella tomara la decisión definitiva de divorciarse. De acuerdo con la propia Diana Golden, su relación con Alfredo Adame fue profundamente “tóxica”, pues lo describió como una persona “neurótica”.

Alfredo Adame ha mantenido de forma constante su postura de inocencia frente a los señalamientos hechos por Diana Golden. En su momento, el actor afirmó que su expareja mentía y sostuvo que no existían pruebas que respaldaran dichas acusaciones: “ Ya se lo dije en su cara: ‘eres una mentirosa’, Ella dice que yo le puse una pistola en la boca y ella dice que fue a levantar una denuncia penal, algo que nunca ha presentado en papel. ¿no hubiera ido el Ministerio Público por mí? ”, dijo Alfredo.

Además, en 2018, Diana lo demandó por el delito de daño moral y difamación. Ella ganó esta querella, por lo que él tuvo que darle una indemnización. Además, se le prohibió hablar públicamente de Diana.

Diana Golden acusó a Alfredo Adame

¿Por qué Alfredo Adame fue declarado responsable tras demanda de Diana Golden?

Según información de Ana María Alvarado, periodista mexicana, la Cuarta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México resolvió que el actor y conductor Alfredo Adame es civilmente responsable por daño moral en contra de la actriz Diana Golden, al considerar que diversas expresiones públicas realizadas por él vulneraron el honor, la dignidad y la integridad de la actriz.

La sentencia establece una medida de reparación y marca un precedente relevante sobre los límites de la libertad de expresión, incluso cuando se trata de figuras públicas.

El fallo determina que los comentarios emitidos por Adame rebasaron el marco del ejercicio legítimo de la libertad de expresión y constituyeron una agresión directa a los derechos fundamentales de Golden. Como parte de la resolución, el tribunal ordenó la difusión pública del fallo, con el objetivo de garantizar el respeto a la legalidad y subrayar la responsabilidad que conlleva la exposición mediática .

De acuerdo con lo expuesto, las manifestaciones realizadas por Alfredo Adame fueron calificadas como ilícitas, ya que constituyeron una afectación directa al honor y la imagen pública de Diana Golden.

¿Cómo fue la relación sentimental de Alfredo Adame y Diana Golden?

Todo comenzó en 1986, cuando Alfredo Adame y Diana Golden se conocieron durante un vuelo. En ese momento, él trabajaba como sobrecargo y ella viajaba con frecuencia por su carrera como actriz. Tras convivir un tiempo, Adame le propuso matrimonio con el objetivo de facilitarle los trámites migratorios y reducir la retención de impuestos en su trabajo. Golden es originaria de Colombia.

La pareja se casó en 1987. Según Diana, al principio compartían la misma casa pero dormían en habitaciones separadas. Con el tiempo, Golden decidió intentar construir una relación más cercana con Adame, algo que él aceptó. La actriz recordó que, desde el inicio de su romance, el conductor se mostró “celoso” y “posesivo”.

“ Nomás empezamos a andar y era de los que iba manejando y empezaba: ‘¿Qué estás haciendo para que te vean? Eres una pu… y cuando me iba con Lina Santos y con Edna Bolkan: ‘Claro, vas con tus amigas, las prostitutas a buscar trabajo y a enseñárselas a los productores ”, dijo Diana Golden en aquel momento.

Se divorciaron en 1988. A lo largo de los años, han mantenido una batalla de dimes y diretes. Ella lo tacha de “loco”, mientras que él la acusa de ser “alcohólica” y consumir sustancias ilícitas.

