Alfredo Adame: Su exesposa, Diana Golden, estrena novio carpintero ¡25 años menor! Lo presume con besos apasionados

Tras muchos años soltera, Diana Golden volvió a encontrar el amor. Hace unas semanas, durante el rodaje de la película Milagros de Dios, conoció a Daniel Gutiérrez, carpintero de oficio, pero también actor, y quedó flechada ante sus encantos. “Trabajamos juntos 2 semanas en la filmación de la película en Ciudad Juárez y el flechazo fue inmediato. Cuando me vio me dijo: ‘¡Wow! Por fin te conozco’, y yo le respondí: ‘Qué bonito estás’. Confesó que me admira desde chico, que me veía en las películas y que siempre he sido su crush (amor platónico)”.

Te puede interesar: Diana Golden casi pierde casa por incendio cerca de su hogar

Diana Golden / Captura de pantalla

¿Quién es el novio de Diana Golden y cómo se conocieron?

Diana Golden reveló que su galán es todo un ‘estuche de monerías’: “Estoy feliz con él. Es actor e influencer. Viene de una familia de carpinteros y tienen una mueblería muy grande en Guadalajara”.

En la película en la que trabajaron juntos él interpretó a su secuestrador. “Y lo que terminó secuestrando fue mi corazón (ríe). Jugábamos a decir que yo era su novia y él mi novio, y se dio el amor. Del juego pasó a la realidad. Él tiene 35 años, le llevó 25. Nunca había andado con alguien tan joven, pero es un hombre muy maduro”.

Ya tienen planes a futuro. “Reímos mucho. Es divertido. Tenemos muchas cosas en común. Le gustan los perritos como a mí. Él se quedó filmando allá y el próximo mes vendrá a verme. Yo inicio en teatro con la obra De tripas corazón y él sigue con nuestra película. Está tan entusiasmado que ya quiere que conozca a su familia”.

Finalmente, a pesar de que la diferencia de edad entre ambos es muy marcada, confiesa que no le teme a las críticas: “A estas alturas de mi vida realmente me vale un comino lo que digan. He pasado tanto y han dicho tantas cosas de mí que no tengo por qué negar que me encontré un amor bonito.Ya veremos qué sucede”.

“Apenas estamos iniciando este romance. El colágeno está a todo lo que da (ríe)... Aún no hay planes de vivir juntos, al menos no este año, pero el tiempo lo dirá. En este momento me siento muy contenta, experimentando cosas nuevas y feliz de haber encontrado alguien que complementa mi vida”.

Te puede interesar: Exesposa de Alfredo Adame pone orden de restricción al actor ¡Si habla de ella puede ir a la cárcel!

Diana Golden estrena romance con su novio 25 años mejor que ella / Cortesía de la entrevistada y Archivo TVNotas

¿Quién es Diana Golden, esesposa de Alfredo Adame?

Trayectoria de Diana Golden:



Nació en Cali, Colombia, el 7 de agosto de 1965.

Es una actriz colombiana nacionalizada mexicana en el año 2000.

Se graduó como locutora en Colombia.

También estudió dramaturgia y creación literaria en la Sociedad General de Escritores de México (SOGEM).

Desde los 80, década en que desarrolló la mayor parte de su carrera, llegó a participar en más de 120 películas y 18 telenovelas, entre las que destacan: Simplemente María,La pícara soñadora, María Mercedes y La fea más bella.

Además de la actuación, se ha desempeñado como docente de actuación y ha participado en proyectospara fomentar la lectura.

Te puede interesar: Diana Golden preocupada revela que su familia está atrapada en Israel

Diana Golden / Cortesía de la entrevistada y Archivo TVNotas

¿Cuántas veces se ha casado Diana Golden?

Diana Golden solamente se ha casado 5 veces:



1994 MARIO BARBERIE: Duraron solo6 meses juntos. Ella dijo que él la quería alejar de su carrera y que era sumamente celoso.

Duraron solo6 meses juntos. Ella dijo que él la quería alejar de su carrera y que era sumamente celoso. 1998 ALFREDO ADAME :

2001 IGNACIO ZINSER : Fue un matrimonio de 6 meses. Él no quería a los perros de la actriz y ella decidió dejarlo.

: Fue un matrimonio de 6 meses. Él no quería a los perros de la actriz y ella decidió dejarlo. 2005 ARMANDO ZAMARRIPA: Duraron año y medio. Ella lo acusó de amenazarla y robarle sus tarjetas de crédito.

Duraron año y medio. Ella lo acusó de amenazarla y robarle sus tarjetas de crédito. 2005 MANUEL RODRÍGUEZ GARCÍA: Se casó por lo civil el 17 de diciembre de ese año, en el Estado de México,con un antiguo novio español.

Te puede interesar: Alfredo Adame le dice de todo a Alejandra Ávalos por llamarlo “mal ejemplo” y hasta a Diana Golden le tocó

Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas . ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida .