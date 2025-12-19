Filtran al presunto eliminado de La granja VIP, hoy 19 de diciembre: ¿Quién se despide del programa?

La granja VIP está a punto de finalizar, y el próximo domingo, 21 de diciembre, un granjero se coronará como el gran ganador de este programa que lleva al aire más de dos meses. Hoy 19 de diciembre, un participante será el nuevo eliminado, y quedará a la orilla de la gala final. Ante esto, el público ya habría definido al presunto eliminado de esta noche: ¿quién se irá?

La granja VIP / Redes sociales.

¿Qué participantes de La granja VIP son los finalistas?

Esta semana ha estado muy movida en La granja VIP, y es que ya son tres los finalistas que están de lleno en la pelea para poder alzarse con el título de mejor “granjero” en este reality de TV Azteca.

En la “Asamblea” del día lunes 15 de diciembre, se decidió que Alberto ‘el Patrón’ del Río y Eleazar Gómez, eran los participantes nominados de manera directa.

Los días siguientes se llevaron a cabo los siguientes duelos, que definieron al finalista y nuevo nominado de La granja VIP:



Kim Shantal vs la Bea: Se llevó a cabo el martes 16 de diciembre, y Kim Shantal logró el triunfo, por lo que se convirtió en la primera finalista, y Bea en la tercera nominada.

César Doroteo vs Alfredo Adame: Enfrentamiento sucedido el miércoles 17 de diciembre , en el que Alfredo se impone y se convierte en el segundo finalista, mandando a ‘Teo’ a la placa de nominados.

, en el que Alfredo se impone y se convierte en el segundo finalista, mandando a ‘Teo’ a la placa de nominados. Duelo por la salvación: El jueves 18 de diciembre se llevó a cabo el duelo por la salvación entre los nominados. Y el ganador fue César Doroteo, quien se unió a los finalistas del programa.

Los finalistas, entonces, son: Kim Shantal, Alfredo Adame y César Doroteo.

La granja VIP: ¿Quién fue el segundo nominado hoy 2 de diciembre? / Redes sociales

¿Quién será el presunto eliminado de La granja VIP, HOY 19 de diciembre, según filtraciones?

A lo largo de estos dos meses, el público ha marcado una clara tendencia por sus favoritos en La granja VIP, ya sea por las votaciones mostradas semana a semana con los nominados o simplemente con los comentarios en redes sociales.

Vaya Vaya, una cuenta de espectáculos, ha compartido semana a semana una encuesta que ha tenido gran porcentaje de acierto sobre el posible eliminado, y en el caso de esta última eliminación, ya hay un granjero que no cuenta con gran apoyo del público.

La encuesta mostrada habla sobre el favorito para ganar la final, y el que menos votos tiene es Alberto del Río, ‘el Patrón’, quien en muchas ocasiones ha logrado salvarse en la placa de nominados , pero que en esta última semana, sería el elegido por el público, para presuntamente, abandonar el reality. Aquí los porcentajes que tienen los nominados:



Eleazar Gómez: 35 %

La Bea: 5%

El Patrón: 2%

El porcentaje restante está compartido por los otros competidores, pero la tendencia en encuestas y redes sociales. señala que Alberto del Río presuntamente sería el eliminado de esta noche. ¿Será?

Alberto del Río ‘el Patrón’, sería el presunto eliminado, HOY 19 de diciembre / FB: Vaya Vaya, redes sociales y canva

¿Cuándo será la gran final de La granja VIP y dónde verla?

La producción anunció que la gran final de La granja VIP 2025 tendrá lugar el domingo 21 de diciembre, con una emisión especial que promete momentos inesperados, gran carga emocional y un desenlace digno de su temporada debut.

El reality se transmitirá desde las 8:00 p. m. por Azteca Uno y contará también con cobertura permanente en Disney+, plataforma que permite seguir el programa las 24 horas del día.

Esta noche comienza a definirse el rumbo definitivo de la competencia: está por conocerse al nuevo eliminado , marcando un nuevo capítulo en la lucha por la victoria total en La granja VIP 2025.

