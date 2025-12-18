La granja VIP: ¿Quién ganó el duelo de salvación hoy, 18 de diciembre? Este es el nuevo finalista

La noche de hoy, 18 de diciembre, fue decisiva en “La granja VIP”, Te contamos el dramático momento en que uno de los nominados libró la última eliminación y se convirtió en el tercer finalista del reality de TV Azteca.

En una noche cargada de tensión y emociones al límite, los nominados se enfrentaron en una prueba de destreza y fortaleza que era crucial para el futuro de la final de “La granja VIP”.

La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los primeros dos finalistas de La granja VIP?

El martes 16 de diciembre, se realizó el primer duelo para decidir al primer finalista y el tercer nominado de “La granja VIP”.

El enfrentamiento fue protagonizado por Kim Shantal y la Bea, tras luchar por el lugar en la final, la velocidad de Kim Shantal fue la vencedora, convirtiéndose en la primera finalista y la Bea en la tercera nominada.

El segundo duelo de la semana se llevó a cabo el día de ayer, poniendo frente a frente a César Doroteo y Alfredo Adame.

Los participantes compitieron por un doble premio: el pase directo para convertirse en el primer finalista de “La granja VIP” y el poder de nominar a un cuarto concursante, quien se unirá a ‘el Patrón’ y Eleazar Gómez en la cuerda floja.

Finalmente fue Alfredo Adame, quien se convirtió en el segundo finalista y César Doroteo en el tercer nominado.

Alfredo Adame vs Alberto del Río en La granja VIP / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados que se enfrentarán al duelo de salvación en La granja VIP?

Durante la asamblea de nominación del pasado lunes, se produjo un empate entre varios participantes. Debido a esta situación, Alfredo Adame, al ser el último capataz, tuvo que tomar una decisión y elegir a uno de los concursantes empatados.

El llamado “Golden boy” seleccionó al “Patrón”, quien a su vez nominó a Eleazar Gómez.

Más adelante, Bea perdió su duelo frente a Kim, mientras que Teo cayó en el segundo duelo de nominación ante Adame, quedando también en riesgo.

Ellos son los nominados que se enfrentarán al duelo de salvación:



La Bea

César Doroteo

El Patrón

Eleazar Gómez

Revelan cuándo se dará la última eliminación de La granja VIP previo a la gran final del reality show. / Redes sociales

¿Quién se salvó en La granja VIP? Este es el nuevo finalista

Esta noche, la presión recae sobre la Bea, Teo, Eleazar Gómez y El Patrón, quienes se enfrentarán a en la gala de este jueves en La granja VIP para definir quién pasa a la final y quien permanece nominado.

Información en proceso...

¿Cuándo es la gran final de La granja VIP y dónde verla en vivo?

La producción confirmó que la gran final de La granja VIP 2025 se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre, en una transmisión especial que promete sorpresas, emociones intensas y un cierre a la altura de la primera temporada.

El reality podrá verse a partir de las 8:00 de la noche por Azteca Uno, además de la cobertura continua en Disney+, plataforma que ofrece acceso al contenido del programa las 24 horas.

Esta noche, el destino de la competencia comienza a definirse. El primer finalista está a punto de revelarse y, con él, se reescribe el camino hacia el triunfo absoluto en “La granja VIP 2025"

