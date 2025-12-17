Luz Elena González sale en defensa de Eleazar Gómez en La granja VIP: “Es como bullying”, afirma

En plena recta final de La granja VIP 2025, una declaración fuera de la competencia encendió la conversación entre seguidores del reality show, luego de que Luz Elena González salió en defensa de Eleazar Gómez. Sus palabras surgieron en un momento clave del programa, cuando las tensiones, opiniones divididas y estrategias de los participantes mantienen al público atento a cada movimiento, dentro y fuera de la pantalla.

La polémica crece en La granja VIP tras las declaraciones de Luz Elena González en defensa de Eleazar Gómez. / Foto: Redes sociales

¿Por qué ha sido criticado Eleazar Gómez en La granja VI?P

Desde su ingreso a La granja VIP, Eleazar Gómez se convirtió en uno de los participantes que más comentarios ha generado dentro y fuera del reality.

Desde la primera semana, su presencia no pasó desapercibida, ya que arrastraba polémicas previas relacionadas con su estancia en la cárcel por las agresiones físicas a su expareja Tefi Valenzuela, un antecedente que fue retomado constantemente en redes sociales y en las conversaciones entre seguidores del programa. Además, sus respuestas o gestos ante sus compañeros eran una constante de discusión.

¿Cuáles han sido las polémicas de Eleazar Gómez en La granja VIP?

Al interior de la competencia, el actor también ha estado envuelto en distintos roces con otros participantes. Entre los más comentados se encuentran sus enfrentamientos con Kim Shantal, desde posicionamientos hasta acusaciones de presunto comportamiento inapropiado como groserías y con Alberto del Río, ‘el Patrón’, con quién hubo un roce de palabras que terminó en un leve contacto físico y derivó en la nominación directa del luchador, situaciones que han derivado en discusiones y momentos tensos frente a las cámaras, aumentando la percepción de conflicto en torno a su participación.

A estos episodios se sumó la controversia generada durante la primera semana del reality, cuando Eleazar Gómez fue señalado por presuntamente hacer trampa en una de las dinámicas, hecho que provocó reacciones entre sus compañeros y el público. Desde entonces, su paso por La granja VIP ha estado marcado por críticas constantes, convirtiéndolo en uno de los concursantes más observados rumbo a la recta final del programa.

Luz Elena González tomó partido y defendió a Eleazar Gómez en medio de la polémica que rodea al reality. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Luz Elena González sobre Eleazar Gómez y sus actitudes en La granja VIP?

En medio de la recta final de La granja VIP, Luz Elena González salió en defensa de Eleazar Gómez, uno de los participantes que más críticas ha recibido dentro del reality. La conductora se pronunció sobre la dinámica que se generaron en la casa, donde, desde su perspectiva, el actor quedó en desventaja frente al resto de sus compañeros, situación que no le resulta agradable de ver.

“A mí no me gusta que sean todos contra uno. Para mí es como un bullying y es echar montón, no me gusta esa parte”, expresó la conductora y actriz, al referirse a la forma en que Eleazar Gómez es señalado por varios participantes. Agregó que, aunque el actor ha tenido actitudes que no han sido bien recibidas, eso no justifica que se convierta en el blanco constante de críticas dentro de la competencia.

La conductora también explicó que, a su parecer, el actor y cantante simplemente tiene una personalidad distinta a la del resto del grupo. “Eleazar ha hecho cosas que tal vez no le gustan a todos, es un tipo de personalidad que evidentemente a ellos no les ha gustado. Hay gente que es diferente a los demás”, comentó, dejando claro que su postura no busca justificar conductas, sino señalar la diversidad de perfiles dentro del reality show.

Finalmente, Luz Elena González puntualizó que no considera a Eleazar Gómez un modelo a seguir, pero sí alguien que forma parte de ese abanico de personalidades que suelen convivir en este tipo de programas. “No estoy diciendo que es un ejemplo, solo es una persona completamente diferente”, afirmó. Además, destacó que la cercanía con Alfredo Adame ha sido importante para él: “Qué bueno que tiene a Adame, él se sienta con él y no se siente tan solo”, concluyó.

Luz Elena González rompe el silencio y sale al rescate de Eleazar Gómez en La granja VIP. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Eleazar Gómez, participante de La granja VIP?

Eleazar Gómez es un actor, cantante y modelo nacido el 29 de mayo de 1986 en la Ciudad de México. Desde muy joven comenzó su carrera en la televisión, pero fue su participación en la telenovela Rebelde, donde dio vida a Leonardo Francisco Blanco, lo que lo colocó en el radar del público juvenil y le abrió las puertas a nuevos proyectos dentro del medio artístico.

En 2009, su carrera dio un giro importante al interpretar a Mateo Novoa en Atrévete a soñar, personaje con el que obtuvo mayor reconocimiento y que marcó una etapa clave en su trayectoria. Posteriormente, continuó sumando créditos en producciones como Miss XV, de Nickelodeon, donde interpretó a Alejandro Reyes, y Amores verdaderos, en la que dio vida a Roy Pavia Orol. A lo largo de los años, Eleazar Gómez mantiene presencia constante en la televisión, consolidándose como un rostro conocido de las telenovelas mexicanas.

