La granja VIP: Hermana de Eleazar Gómez arremente contra ‘el Patrón’ tras pelea: “Soporten”

La polémica por la pelea entre Eleazar Gómez y Alberto del Río ‘el Patrón’ en ‘La granja VIP’ no cesa. Pese a que el luchador fue sancionado con la nominación directa, algunos consideran que la producción debió “expulsarlo”, pues, presuntamente, habría tocado las partes íntimas del actor.

En medio de todo esto, Zoraida Gómez, hermana de Eleazar, se pronuncia y arremete contra ‘el Patrón’, así como contra los granjeros que, según ella, han estado molestando a su hermano por no “soportar su manera de defenderse”.

Zoraida Gómez / Redes sociales

Te recomendamos: Esposa del ‘Patrón’ reacciona a la pelea del luchador y Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’, ¿pide su salida?

¿Por qué Alberto del Río ‘el Patrón’ habría tocado a Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’?

Todo se suscitó el pasado domingo 7 de diciembre. Alberto del Río ‘el Patrón’ y Eleazar Gómez se enfrascaron en una pelea verbal que casi terminó a los golpes. Y es que el luchador se dijo harto de que el actor hiciera “las cosas a medias”.

El intercambio de insultos llegó al punto en que ambos se encararon. El luchador dijo que se “hacía pipí”, mientras que el actor le exigía respeto. Si bien el asunto no llegó a golpes, se viralizaron unas imágenes en las que, aparentemente, Alberto toca a Gómez.

Debido a esto, la producción decidió nominarlo, algo que generó pleito tanto dentro como fuera de la granja. Kim Shantal, otra participante, dijo que el castigo le parecía injusto y no dudó en reclamarle al conductor cuando dio la noticia. Este último la mandó a callar.

En tanto que el mánager del Eleazar lanzó un comunicado que, para muchos, “victimizaba” a Eleazar. El equipo de Alberto también se pronunció, afirmando que el actor fue quien inició todo.

“La verdad es hija de Dios. Planificar con las mentiras es la evidencia de que no tienen recursos creativos”, resaltó el equipo del luchador.

Se encienden los ánimos en La granja VIP con pleito del Patrón y Eleazar Gómez. / Captura de pantalla

No te pierdas: ¿Qué pasará con Eleazar Gómez y el Patrón en La granja VIP tras golpe polémico? Anuncian temible sanción

¿Qué dijo Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez del pleito con el Patrón en ‘La granja VIP’?

Luego del conflicto, Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez, señaló estar al tanto de lo ocurrido y afirmó estar satisfecha con la sanción. También dijo estar cansada de todos los “maltratos” que sufre por algunos granjeros, incluyendo a Alberto del Río, solo porque no “soportan” su manera de “defenderse”.

Zoraida Gómez “Vimos la resolución que buscó la producción. Está bien, muchas gracias. Gracias por todos los comentarios de apoyo para mi hermano. El contacto físico no está permitido y si no pueden con su energía y su forma de ser y su forma de defenderse, porque ya es demasiado, pues que soporten”

Para finalizar con el video, la actriz y su otro hermano, quien también se encontraba presente, reiteraron su apoyo a Eleazar con la frase “vamos a hacerlo”.

La respuesta de Zoraida dio mucho de qué hablar; mientras algunos aplaudieron su postura, otros simplemente se burlaron y hasta le recordaron el pasado violento de su hermano.

Zoraida Gomez Hermana de Eleazar SE PRONUNCIA por la desición de la producción vs El patrón #LaGranjaVIP #LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/NcDX4pgyyO — Desde la casa (@Desde_la_casa) December 8, 2025

¿Quién es Zoraida Gómez, hermana de Eleazar Gómez?

Zoraida Virginia Gómez Sánchez, mejor conocida solo como Zoraida Gómez

Nació el 31 de mayo de 1985. Actualmente tiene 40 años.

Es hermana de Eleazar Gómez

Comenzó a actuar desde que era niña. Su debut en televisión fue en 1994, en la novela Imperio de cristal.

Ha estado en otras novelas exitosas como Rebelde y En el nombre del amor.

Está casada con Jorge Torres y tiene un hijo

Mira: Kim Shantal explota y acusa a Elezar Gómez de acoso y arremete contra la producción de La granja VIP