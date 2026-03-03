Lis Vega se atiende en terapia tras encierro en La granja VIP, ¡admite que no está bien! “Tengo depresión”

La granja VIP llegó a su fin el 21 de diciembre de 2025, pero Lis Vega, quien fue la séptima eliminada, nos confesó que su cuerpo presentó repercusiones por haber estado tanto tiempo encerrada, a pesar de que ya lleva 2 meses fuera del proyecto.

“Sí, tengo secuelas. La granja fue mi reality número 18. Hace muchísimo tiempo estuve en Big brother VIP (2005) y desde ese entonces no había estado encerrada 24/7. Recuerdo que en ese programa duré 3 meses, pero tenía 20 años menos (ríe). Ahora estoy consciente de lo que puede pasar en mi cuerpo tras entrar a un formato de ese tipo. Tengo depresión postreality”, comentó Vega.

¿Qué secuelas tiene Lis Vega tras La granja VIP?

Para la cubana no ha sido sencillo reincorporarse al mundo exterior. “Me di cuenta de la depresión, porque me ha costado demasiado trabajo estar rodeada de gente. No he querido compartir mucho con personas externas. He preferido estar encerrada en mi casa con mi pareja o familiares más allegados. Simplemente me quedé ciscada. El mismo reality me enseñó a conocer a otro tipo de personas”.

“Es difícil estar en un encierro y después retomar tu vida. Es complicado saber que las redes sociales son como otro reality, pero aquí afuera. Es algo nuevo para mí. En Big brother no se vivía eso”.

Una técnica ancestral le ha permitido a Lis Vega desprenderse de lo negativo y no cargar con la mala energía que acumuló en el reality. “La mejor terapia ha sido rodearme de gente genuina. Además, hago Ho’oponopono, es una meditación hawaiana muy antigua que me ha sanado. Me ha ayudado a soltar todo aquello que me causa conflicto. Cuando me siento muy abrumada o emocional, prefiero el camino de la lágrima, en lugar del rencor. De esa manera me cuido mentalmente. Ahora soy mucho más espiritual”.

Convivir con sus compañeros la ayudó a extrañar más su soledad. “Soy una persona a la que le encanta el silencio. Estar encerrada con tantas personas fue complicado. No tuve elección. Lo único que queda es ser empática. Me volví amante de la soledad”.

Además, Lis Vega evaluó su juego en el show: “Fui coherente con lo que dije, hice y pensé. No me considero una mujer agresiva, ni chanchullera. Soy divertida, compartida y leal. No me sentí mal por limpiar la popó de los animales, llenarme de tierra o estar sin maquillaje. Llegué a una edad en la que acepto mis cagadas”.

¿Qué dijo Lis Vega de las criticas en su contra tras su participación en La granja VIP?

Lis Vega reaccionó ante quienes la juzgaron por sus supuestos malos modales al comer en La granja: “Wey, ¿quién come sin que se le meta un pedazo de mango o carne en una muela? Se trata de ser tú. No me la paso por la vida comiendo como un cerdo, pero también comprendí que la gente tiene un prototipo de la ‘perfección’. No hay que ser tan cuadrados. ¿Por qué no se fijan en lo chingona que soy? Ni modo, existe la dualidad de la vida”.

También respondió a todos los malos comentarios que recibió en redes sociales por su participación en el programa. “No me gusta el hate, porque me considero arte. Entendí que no está en mis manos recibir todo ese odio”.

“Opté por no leer nada de lo que me haga sentir mal. Lo que ya dije e hice ahí está. Lo que la gente entendió de lo que dije e hice no es mi problema”, dijo la actriz.

¿Qué es el Ho’oponopono que practica Lis Vega?

Es una técnica ancestral hawaiana de autosanación, reconciliación y perdón, cuyo objetivo es borrar memorias dolorosas y pensamientos limitantes del subconsciente, para alcanzar la paz interior y resolver problemas.

Funciona mediante la repetición de 4 frases clave, dirigidas a la propia divinidad interna para limpiar energías negativas acumuladas: “Lo siento”, “Perdóname”, “Gracias” y “Te amo”. Esta práctica busca cambiar la percepción para que, al sanar internamente, el mundo externo cambie, y así lograr equilibrio y armonía.

¿Quién es Lis Vega?

Lis Vega

En 2002 posó para la revista Playboy.

Debutó en el videohome Mi verdad. Le siguieron las telenovelas: Contra viento y marea (2005), Duelo de pasiones (2006), Tormenta en el paraíso (2008) y Santa diabla (2013), entre otras.

Participó en los realities: Big brother VIP (2005), Bailando por la boda de mis sueños (2007), Estrella2 (2012), Exatlón México (2017), Las estrellas bailan en Hoy (2022), MasterChef celebrity (2023), Mira quién baila: La revancha (2023) y La granja VIP (2025), entre otros más.

Formó parte de Qué rico mambo (2012) y Perfume de Gardenia (2024).

Tiene 1.8 millones de seguidores en Instagram y 148.6 mil en Facebook.

