Sandra Itzel arremete contra los críticos de La granja VIP: “Qué puedo esperar de una ‘cucaracha grupera’”

La segunda expulsada de La granja VIP fue Sandra Itzel, a quien los críticos del programa, especialmente ‘Rey grupero’ y Linet Puente, le dijeron adjetivos muy rudos como: “Mosquita muerta” y “pick me”.

¿Qué dijo Sandra Itzel sobre los comentarios del panel de críticos de La granja VIP?

Ahora Sandra Itzel, exintegrante del reality, habla en contra de ellos: “Me parece muy bajo, pero no tomo en cuenta la crítica de una ‘cucaracha grupera’, que a sus 40 años no ha tenido un logro más que hacer una canción que se llama ‘P7t0 flan’ y colgándose y hablando mal de otra persona. Es un misógino, lloriquea, siempre pidiendo justicia porque está metido en problemas. Así como tú pides justicia y que se te haga caso, da el respeto que reclamas y no te metas en problemas ajenos”.

Estuve con él en otro ‘reality’ (‘Inseparables’) y vimos cómo trataba a Chabelita (ex de ‘Rey grupero’). Es un misógino. Vimos lo traidor que es. Una persona así, que no ha logrado nada, no tiene derecho a llamarme así. No puedes revictimizar a una mujer que ha pasado por tanto. Él no es profesional. No es ético. No es humano lo que hicieron conmigo. Me sentía en un juicio de asesinato. ¿Qué hice de malo para que me estén enjuiciando de esa manera?. Sandra Itzel

Para Sandra, ‘Rey grupero’ no hace bien su trabajo. “Se ve su falta de conocimiento del 24/7. No lo ve. No hace su tarea. Le pagan un cheque y digo que los jefes deberían ponerse las pilas, porque no está haciendo su trabajo. Por otra parte, Linet Puente me llama pick me. Desearía que cuando critiquen a Lis Vega también la llamen así, porque ella sí manipuló a los hombres y fue a lloriquearles. Por eso la dejé en el legado, porque me defendí. Ella llegó a atacarme y a herirme. Entonces esperaré que, en la gala, cuando salga Lis, le diga que también es un pick me, porque eso sí es ella”.

Además habla del trabajo de Linet como crítica: “Me dijo en la gala que por qué nominé a Eleazar por su pasado, cuando nunca dije eso. Yo lo nominé porque hizo trampa. Linet, haz más investigación. Hablas desde el odio y las ganas de criticar. Es triste que esté hablando así”.

¿Cómo le afectó a Sandra Itzel ser la segunda eliminada de La granja VIP?

Salir tan pronto del reality no fue tan malo, e incluso para Sandra Itzel fue un alivio: “Ya lo veía venir y no me sorprendió mi salida. Al contrario, tenía mucha paz. Antes de que anunciaran al segundo eliminado, cerré los ojos y dije: ‘Dios, gracias por lo bueno y lo malo y por la decisión ya tomada’, y así fue. Obviamente yo pedía votaciones, porque no me quería rendir, no quería que la gente de acá afuera y yo tiráramos la toalla. Los últimos 2 días fui un mueble, porque me resfrié muchísimo y en mi corazón ya deseaba regresar a casa. Reconozco que un proyecto de convivencia 24/7 no es lo mío”.

Fue juzgada en redes porque, según algunos comentarios, jugó en 2 bandos y no fue leal a ninguno, pero según ella no sucedió así: “Desde antes de entrar dije que jugaría sola y que vería cómo se daban las cosas adentro. Una persona en específico (Lis Vega) empezó a hacerme sentir excluida, y ojo, hablo de esa persona, no de las mujeres, porque la verdad hubo 3 que siempre estuvieron conmigo. Se generó este ambiente de ‘tú no perteneces’ y se jalaba a todas. Nunca juré lealtad. Esto es un juego y en la vida normal somos amigos hombres y mujeres. Cuando vi que se me estaba excluyendo y me invitaron a una protección entre varios, pues claro que lo tomé”.

“No es que yo confiara al 100% en un grupo, es que no tenía otra opción y tenía que sobrevivir. Pienso que Eleazar jugó mal las cartas, porque prometió cosas que no cumplió. Kim lo dijo: ‘Hoy fue Sandra, mañana podré ser yo’. Creía que Eleazar es muy convenenciero. Es parte de todo esto, aunque claro que cuando me nominó sentí una traición infinita”.

Su pasado con Adrián Di Monte tuvo mucho que ver con su salida: “Antes de entrar a La granja, y no me dejarán mentir, está en redes sociales, escribían: ‘A la primera te sacamos, vamos a vengar a fulano de tal’ (refiriéndose a su expareja), como si esto se tratara de una competencia de realities. Siempre tuve claro eso. Decía: ‘Lleguemos hasta donde lleguemos’. Era disfrutar la experiencia”.

¿Sandra Itzel y Lis Vega eran amigas antes de su pelea en La granja VIP?

Su enfrentamiento con Lis Vega, a quien consideraba su amiga, fue algo que también detonó su salida: “Claro que éramos amigas. No íntimas, pero sí amigas. Nos conocimos en un reality hace 2 años en Miami. Estando allá, iba a mi depa y yo al suyo. Salíamos de antro y ella vivió todo mi proceso (de separación). Se dice tan frontal, con buena energía y bondad, pero nunca me habló directo a la cara. Yo fui quien la tuvo que ir a buscar. Cuando dijo: ‘No te creo’, me pareció algo muy bajo, porque ella sabe mi testimonio y mi historia. Recibí cada puñalada que me hería en lo más profundo de mi corazón”.

Sandra no entiende por qué Lis la trató así: “No sé qué pasó. Convivió con mi hermano y con mi madre. En México también siguió la convivencia. Entonces, dice: ‘Yo la vengo arrastrando desde hace tiempo’. Nos escribíamos seguido. Cuando me revelaron me mandó un mensaje diciendo: ‘Confío en ti y entro también a La granja. Qué ilusión me da el estar contigo’. No entiendo de dónde viene todo lo que sacó adentro. Si fue un juego, fue bajo y sucio”.

