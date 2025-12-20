César Doroteo explota y suelta tremenda grosería contra Eleazar Gómez por la espalda en La granja VIP

A pesar de que ayer se vivió un día de celebración en “La granja VIP”, luego de que los exgranjeros se reunieron para una posada que reunió a todos los participantes de la temporada y a los conductores del reality en una cena que incluyó piñata, fiesta y emotivos reencuentros, los roces y rivalidades entre los granjeros aún persisten.

Se trata de César Doroteo y Eleazar Gómez, quienes, a pesar de haber intentado llevar la fiesta en paz, nunca han sido amigos, pero han tratado de ser buenos compañeros.

Ahora, un nuevo gesto del influencer hacia el actor ha sido interpretado por muchos como una señal evidente de que no lo soporta, por lo que internautas están criticando a Teo por esta acción que es considera para algunos una ofensa a Eleazar Gómez.

Mira: ¿Pati Chapoy ya decidió al ganador de La granja VIP? Su favoritismo desata polémica a días de la final

La granja VIP enfrenta su primera polémica fuerte por comentarios considerados discriminatorios. / IG

¿Qué presunta grosería le hizo César Doroteo a Eleazar Gómez en La granja VIP?

En redes sociales se ha viralizado el momento en el que César Doroteo, mejor conocido como Teo, le hizo una seña obscena a Eleazar Gómez, justo después del reencuentro de los granjeros. En el video se aprecia que el actor se encontraba un poco pasado de copas, se acerca felicitarlo por ser el tercer finalista, a la Bea por llegar a la final a pesar de estar nominada.

A pesar de que Eleazar Gómez no le dijo algo malo, se acerca los abraza, les da un beso a ambos y se retira para hacer su característico ‘¡Siu!’ inspirado a Cristiano Ronaldo.

Cuando Eleazar se aleja, César Doroteo levanta el dedo de en medio; sin embargo, se desconoce qué fue lo que realmente le habría molestado del actor: el contacto físico, su célebre “Siu” o el hecho de que estuviera pasado de copas. Aun así, en redes sociales muchos han calificado la actitud del influencer como “hipócrita”, al hacer este gesto a sus espaldas.

Mira: Filtran al presunto eliminado de La granja VIP, HOY 19 de diciembre: ¿Quién se despide del programa?

📍MOMENTO EXACTO en que CÉSAR DOROTEO le levanta el dedo de enmedio a ELEAZAR, a sus espaldas



Las cámaras captaron el momento en que TEO realizó la señal obscena justo en el momento en que #EleazarGomez se dió la vuelta y no lo veía#LaGranjaVIP #lagranjavipmx#TeoGanador… pic.twitter.com/nQMLka284f — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) December 19, 2025

¿Por qué César Doroteo no quiere a Eleazar Gómez en La granja VIP?

La tensión entre Teo y Eleazar Gómez en “La granja VIP” ha sido una constante durante el reality. Durante mucho tiempo tanto Teo quería fuera a Eleazar y viceversa, pero ambos han sido salvados y están en la final.

Para Teol, el problema no es uno solo, sino una suma de actitudes y situaciones que lo han llevado al límite. Todo comenzó cuando vio un video en el que Eleazar hablaba de él con Sergio Mayer Mori, donde se referían a él como “Dorothy” aseguran que lo querían fuera.

Aunque Eleazar aseguró que “no fueron críticas, solo bromas”, Teo lo percibió como una serie de comentarios malintencionados a sus espaldas, lo que quebró la confianza y lo motivó a marcar distancia.

A esto se sumaron problemas de convivencia. La tensión creció especialmente en la cocina, cuando Fabiola reclamó que Eleazar no había lavado bien los trastes. Teo salió en su defensa y terminó enfrentándose directamente con él, señalando que “no me late cómo se comporta”, dejando claro su molestia por la falta de responsabilidad en tareas básicas dentro de la granja.

Además se han confrontado en diversos momentos de” La granja VIP” y ha quedado claro su enemistad, aunque también han intentado ser mejores compañeros de reality por la convivencia.

Mira: Rey Grupero rompe en llanto por el “acoso” del Patrón a Eleazar Gomez en “La granja VIP

Pelea César Doroteo y Eleazar Gómez en La granja VIP / Redes sociales

¿Cuándo es la gran final de La granja VIP y dónde verla en vivo?

La producción confirmó que la gran final de La granja VIP 2025 se llevará a cabo el domingo 21 de diciembre, en una transmisión especial que promete sorpresas, emociones intensas y un cierre a la altura de la primera temporada.

El reality podrá verse a partir de las 8:00 de la noche por Azteca Uno, además de la cobertura continua en Disney+, plataforma que ofrece acceso al contenido del programa las 24 horas.

Esta noche, el destino de la competencia comienza a definirse. El primer finalista está a punto de revelarse y, con él, se reescribe el camino hacia el triunfo absoluto en “La granja VIP 2025"

Mira: ¿Cuándo sale el último eliminado de La granja VIP y cómo será la semana final? ¡Solo quedan seis granjeros!