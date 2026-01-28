¿Sabrina Sabrok rechazada de La casa de los famosos? La producción temería el contenido “picante” de la actriz

Sabrina Sabrok volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática al expresar públicamente su interés por formar parte de realities de encierro como La casa de los famosos y La granja VIP. La modelo, vedette y cantante de heavy metal aseguró que ha buscado integrarse a estos formatos, pero considera que los productores evitan incluirla por el impacto que podría generar su personalidad frente a las cámaras.

Sabrina Sabrok / Redes sociales

¿Por qué Sabrina Sabrok no ha sido elegida para La casa de los famosos?

Sabrina Sabrok afirmó que ha realizado audiciones y castings para integrarse tanto a La casa de los famosos como a La granja VIP, sin obtener una respuesta positiva. Según sus declaraciones, la negativa constante estaría relacionada con el temor de los productores a que su presencia rompa el esquema tradicional de los formatos de encierro.

“Capaz que les da miedo que yo haga algo muy, muy fuerte”, expresó al referirse a la percepción que, considera, existe sobre su historial mediático. La artista señaló que su personalidad podría resultar impredecible dentro de un programa que apuesta por la convivencia permanente entre celebridades bajo vigilancia constante.

En ese sentido, Sabrok aseguró que la industria ha optado por participantes con comportamientos más previsibles, lo que ha modificado la esencia de los realities en comparación con sus primeras temporadas, cuando el conflicto, la sorpresa y la espontaneidad eran parte central del atractivo televisivo.

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Qué opina Sabrina Sabrok sobre los realities actuales?

La cantante y vedette Sabrina Sabrok ha sido enfática al hablar sobre la evolución de los realities de encierro. En sus declaraciones, afirmó que estos programas se han vuelto “muy aburridos” y que han perdido el impacto que los caracterizaba en años anteriores.

De acuerdo con Sabrok, los formatos actuales evitan la controversia real y priorizan una imagen más cuidada, lo que, desde su punto de vista, ha reducido la conversación social que antes se generaba alrededor de estos programas. “Para mí está muy aburrido. Yo lo haría más picante… lo haría más divertido”, comentó al referirse a cómo cambiaría la dinámica si tuviera la oportunidad de participar.

También describió estos espacios como “muy fresas” y aseguró que la falta de perfiles auténticos limita la intensidad de la convivencia y la reacción del público. Según sus declaraciones, esta tendencia ha impactado en el rating y en la repercusión que los realities logran actualmente en redes sociales.

¿Con quién le gustaría convivir Sabrina Sabrok en un reality?

Al hablar de una posible participación en un programa de encierro, Sabrina Sabrok mencionó a algunos personajes con los que le gustaría compartir la experiencia. Entre ellos destacó a Alfredo Adame, con quien mantiene una relación de amistad.

“Con Adame me gustaría entrar porque él es mi amigo”, declaró. Además, fiel a su estilo, comentó que también le agradaría convivir con “muchas mujeres guapas para hacer cositas”, una frase que generó reacciones inmediatas en plataformas digitales.

Sabrok aseguró que no duda de su capacidad para destacar dentro de este tipo de formatos. “A mí me encantaría entrar a un reality, pero sé que voy a hacer un desma...”, dijo, al tiempo que afirmó que este tipo de programas requieren participantes que generen conversación, discusiones y momentos que mantengan la atención del público.

Incluso fue más allá al señalar que, de concretarse su ingreso, se visualiza como una participante fuerte dentro de la competencia: “Yo sé que si entro, gano seguro porque armo un desma...”.

