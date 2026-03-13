Laura Zapara explota vs. Stefano en La casa de los famosos 2026; ¡lo compara con sus secuestradores!

Laura Zapata sigue dando de qué hablar en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Y es que, durante el más reciente posicionamiento, tuvo una fuerte pelea con Stefano Piccoli, a quien hasta llegó a comparar con los criminales que la secuestraron hace ya varios años. ¿Qué pasó?

Laura Zapata / Redes sociales

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¿Qué pasó entre Laura Zapata y Stefano Piccoli en ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Laura Zapata confrontó a Stefano Piccoli y expresó quererlo fuera de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ por su “hipocresía”. Sostuvo que, al principio, el italiano se portó muy amable con ella y creyó que se estaba gestando una amistad entre ellos.

No obstante, los comportamientos que ha mostrado en los últimos días con algunas compañeras y la manera tan “fría” en la que votó por ella para que se fuera al “destierro” cambiaron la perspectiva que tenía sobre él.

“Tú te acercaste a mí con mucha confidencialidad, hablando de tu abuelo, de tu novia, de tu vida, de que estabas buscando otro camino. Pero desde el Día de la Mujer, que Javier te pidió que mandaras a alguien al destierro, dijiste inmediatamente: ‘Curvy y Laura’. Al otro día… te volteaste hacia mí con ojos de odio. Fuiste encima de mí a gritarme” Laura Zapata

Afirmó que la actitud de Piccoli hizo que recordara a sus “secuestradores”, algo que le generó mucho dolor y enojo. En respuesta, el italiano intentó explicarle que no la vio “con odio” y afirmó que lo estaba “malinterpretando todo”.

La actriz insistió en que el influencer la “vio con odio” y dijo que todo estaba “grabado”. Incluso pidió que pasaran el video del momento, algo que le fue denegado por la falta de tiempo. La discusión se vio interrumpida por los conductores y la tensión entre las celebridades ha sido más que palpable en las últimas horas.

“Voy a hacer una votación entre mujeres para ver a quién realmente le tienen miedo”, concluyó Stefano. El momento causó mucha controversia en redes sociales; la gran mayoría de los usuarios cree que la actriz “exagera”.

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¿Cómo fue el secuestro de Laura Zapata?

Uno de los temas más delicados para Laura Zapara ha sido su secuestro, suscitado en 2002. En aquel entonces, la actriz y su hermana fallecida, Ernestina Sodi, salían de una función de teatro.

Según el testimonio que ha dado Laura, los criminales interceptaron el vehículo en el que viajaban y las llevaron a una casa de seguridad, donde las mantuvieron amarradas y vigiladas. Sus “cuidadores” las trataban mal y amenazaban todo el tiempo.

Los secuestradores se comunicaron con Thalía y le pidieron una fuerte suma de dinero para liberar a sus hermanas. Laura fue liberada a los 18 días, mientras que Ernestina estuvo 16 días más. Este hecho no solo marcó la salud mental de ambas, sino que fue el comienzo de un distanciamiento.

Y es que Zapata aseguraba que, si bien no las trataron bien, tampoco les hicieron nada. Por su parte, Sodi sostuvo que la agredieron sexualmente y acusó a Laura de haber impedido que la liberaran en menor tiempo. También admitió sospechar que su media hermana fue la que orquestó todo para beneficiarse.

La actriz ha negado esto y ha expresado sentirse muy traicionada por las acusaciones de la hoy fallecida escritora: “Toda esta traición a nuestro dolor y a nuestra hermandad juntas, pues me llevó mucho tiempo entenderlo. Fue algo tremendo, no solamente el secuestro, el levantón, sino el encontrarme y descubrir qué era eso y después la traición, la traición de la sangre”, dijo en una entrevista.

Laura Zapata / Redes sociales

¿Quién pagó el rescate de Laura Zapata y Ernestina Sodi?

Laura Zapata y Ernestina Sodi han concordado en que los malhechores contactaron a Thalía para pedir dinero por su liberación, pero sus versiones han sido distintas. Sodi asegura que la cantante y su esposo, Tommy Motola, pagaron un rescate de dos millones de pesos.

Por su parte, Zapata insiste en que, cuando fue liberada, actuó como negociadora para que Ernestina saliera en libertad. También afirma que los criminales pedían cinco millones de dólares.

Nunca quedó claro quién pagó el rescate, pues Thalía nunca ha querido dar declaraciones sobre el asunto. La gran mayoría considera que la celebridad sí intervino para que sus hermanas fueran liberadas, pero esto nunca ha sido confirmado.

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