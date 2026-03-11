Laura Zapata sufre crisis en La casa de los famosos por los gritos de Stefano Piccioni, ¿se va del reality?

La tensión dentro de “La casa de los famosos 2026" volvió a subir de nivel y esta vez tuvo como protagonista a Laura Zapata, quien vivió un momento de angustia frente a las cámaras tras un enfrentamiento con el influencer italiano Stefano Piccioni.

Lo que comenzó como un festejo por la eliminación de un participante terminó en una crisis emocional para la actriz, provocando discusiones entre los habitantes del reality y generando reacciones inmediatas entre sus compañeros, especialmente del actor Horacio Pancheri, quien salió a defenderla.

¿Por qué Laura Zapata entró en crisis en La casa de los famosos 2026?

El momento ocurrió después de la eliminación que dejó fuera del reality al actor Sergio Mayer. Como suele pasar en este tipo de programas, algunos habitantes celebraron el resultado, pero la forma en que lo hizo Stefano Piccioni provocó un inesperado conflicto.

Según se observó en la transmisión en vivo, el influencer se acercó a Laura Zapata mientras celebraba efusivamente el resultado. Frente a ella comenzó a gritar: “¡Sí! ¡Sí! ¡Bravo!”, levantando la voz en su cara como señal de triunfo.

Aunque para algunos fue solo un festejo, la reacción tuvo un fuerte impacto en la actriz. Minutos después del altercado, Laura comenzó a mostrarse nerviosa: temblaba, hablaba con dificultad y finalmente rompió en llanto frente a sus compañeros.

Entre lágrimas, la actriz pidió que su compañero no se acercara más a ella.

“¡No, no, no! Por favor, yo no quiero que venga Stefano. ¡No quiero que venga! Que no se me acerque”, expresó afectada.

Varios habitantes se acercaron para consolarla mientras trataban de calmar el ambiente dentro de la casa, donde los ánimos ya estaban bastante tensos tras la eliminación.

Laura Zapata rompe en llanto en La Casa de los Famosos tras gritos de Stefano Piccioni / Redes sociales

Horacio Pancheri sale en defensa de Laura Zapata y lo tachan de agresivo

Al notar el estado emocional de la actriz, el actor argentino Horacio Pancheri intervino para intentar tranquilizarla. Primero se dirigió directamente a Laura Zapata para mostrarle su apoyo.

“Yo no sabía que estabas tan así, tranquila, yo estoy para cuidarte”, le dijo mientras trataba de calmarla.

Sin embargo, la situación escaló cuando Pancheri decidió confrontar a Stefano Piccioni por su comportamiento. Frente a otros participantes, el actor le pidió que dejara de gritarle a Laura Zapata, señalando que la había asustado.

“Tiene miedo, quiero que sepas que no le grites a ella, es una señora grande”, expresó.

Las palabras generaron otra discusión dentro de la casa. Algunos participantes defendieron al influencer, asegurando que no había hecho nada grave, lo que provocó que Pancheri se alterara aún más. Mientras unos intentaban consolar a la actriz, otros debatían acaloradamente sobre lo ocurrido, aumentando la tensión entre los habitantes del reality.

Sin embargo, Laura no ha tomado la decisión de abandonar la competencia, pese a que en redes sociales se especula que podría desertar. ¿Será?

¿Quién es Stefano Piccioni, quien le gritó a Laura Zapata?

Stefano Piccioni es un modelo e influencer con raíces italianas y brasileñas que actualmente forma parte de “La casa de los famosos 2026" de Telemundo, donde se ha convertido en uno de los concursantes más comentados.

Antes de entrar al reality, ya tenía presencia en redes sociales como creador de contenido fitness y participó en el programa brasileño Túnel do Amor. Su estatura —que ronda entre 1.85 y 1.87 metros— y su imagen atlética lo han convertido en una figura llamativa dentro del show.

Dentro del reality ha destacado por su carácter competitivo y por momentos virales que lo han puesto en el centro de la conversación, como el festejo que detonó la crisis de Laura Zapata.

Entre los detalles más curiosos que compartió al entrar al programa, reveló que llevó consigo un panty perfumado de su exnovia Bruna y un anillo que simboliza una amistad muy importante con un amigo fallecido, a quien prometió honrar usándolo siempre.

Aunque se describe como una persona sentimental, su fuerte personalidad dentro del reality lo ha colocado ya como uno de los participantes más polémicos de la temporada.

