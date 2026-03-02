La casa de los famosos 2026: ¿Quién es el segundo eliminado del reality hoy, 2 de marzo?

Este lunes 2 de marzo, La casa de los famosos Telemundo llega a uno de sus momentos más decisivos: la segunda gala de eliminación. Esta noche por fin sabremos quién será el segundo habitante expulsado, justo después de una semana cargada de pleitos, estrategias al límite y un ambiente que no ha dado tregua.

La tensión está a tope porque 10 celebridades siguen en la placa, prácticamente la mitad de la casa, y las votaciones ya comienzan a perfilar a la persona que podría despedirse del reality. La competencia está apretada, los bandos están encendidos y cualquier movimiento podría cambiar el rumbo en las últimas horas.

¿Quiénes son los habitantes nominados de la semana 2 en La casa de los famosos, hoy 2 de marzo de 2026?

La segunda gala de nominación de La casa de los famosos 6 dejó una placa llena y polémica, luego de una semana marcada por discusiones, advertencias de “la Jefa” y sospechas de complot entre varios habitantes. En esta ronda, no solo contaron los puntos del confesionario, sino también la sanción impuesta por la producción, lo que llevó a que 11 participantes quedaran oficialmente en riesgo de eliminación:



Kunno

Lupita Jones

Curvy Zelma

Kenzo Nudo

Laura G

Laura Zapata

Oriana Marzoli

Kenny Rodríguez

Stefano Piccioni y

Sergio Mayer.

Sin embargo, Laura Zapata fue salvada en la dinámica de anoche, por lo que salió de la zona de riesgo y asegura su permanencia al menos por ahora. Dejando una placa de 20 habitantes.

¿Filtran al eliminado de La casa de los famosos Telemundo 2026 según votaciones y tendencias de los internautas?

Aunque Telemundo aún no ha revelado oficialmente quién será el segundo eliminado de La casa de los famosos 6, las encuestas no oficiales y el análisis de tendencias en redes comienzan a perfilar a los participantes con menor apoyo del público. Entre ellos, quien aparece con más desventaja es Laura G, colocándose en el fondo de las mediciones informales realizadas por creadores de contenido y páginas de seguimiento del reality.

De acuerdo con datos compartidos por Gerardo Escareño, mejor conocido como Vaya Vaya, a través de su comunidad en Facebook, esta famosa ha registrado porcentajes muy bajos en comparativas de votos hechas por los fans del programa. Sus números, según estos sondeos, la ubican como la opción más probable para convertirse en la segunda expulsada de este 2 de marzo.

En la encuesta más reciente publicada por Vaya Vaya, Laura G apenas alcanza el 2% de votos para su permanencia, lo que la posiciona como la candidata más débil en esta gala. Sin embargo, el panorama sigue muy cerrado: con solo un 3% por encima, aparecen Stefano Piccioni, seguido muy de cerca por Curvy Zelma y Kunno, quienes también se encuentran en zona de riesgo y podrían dar un giro inesperado a la eliminación de esta noche.

Sergio Mayer 21%

Lupita Jones 18%

Oriana Marzoli 17%

Fabio 7%

Kenzo Nudo 7%

Kenny Rodríguez 7%

Curvy Zelma 6%

Kunno 6%

Stefano Piccioni 5%

Laura G 2%



¿Dónde y a qué hora ver La casa de los famosos de Telemundo desde México?

Para el público en México, debido a la diferencia de horario, el programa inicia a las 6:00 p.m. (tiempo del centro de México) y concluye aproximadamente a las 9:00 p.m.

Para ver ‘La casa de los famosos de 6' desde México, puedes sintonizar Telemundo Internacional a través de:

Sky (214/1226)

Izzi (205) y

y Totalplay (277).

Si buscas momentos clave, eliminaciones y lo más viral casi en tiempo real, las redes oficiales del reality en Instagram, TikTok y YouTube actualizan constantemente. Y aunque el 24/7 sin censura está disponible en Peacock, este servicio opera oficialmente en territorio estadounidense.

En cuanto a la votación, el público en Estados Unidos es quien decide qué habitante abandona la casa cada semana. Sin embargo, debido al mismo bloqueo regional, los seguidores en México no pueden emitir su voto en la plataforma oficial.

El calendario semanal de actividades en La casa de los famosos 6 quedó organizado de la siguiente forma:



Lunes: Gala de eliminación.

Martes: Prueba del líder.

Miércoles: Inicio de la prueba semanal y nominación.

Jueves: Posicionamiento.

Viernes: Robo de la salvación.

Sábado: Día libre.

Domingo: Salvación de un nominado y elección de dos habitantes que van al Destierro.

¿Quién es el segundo eliminado de La casa de los famosos 2026 de HOY 2 de marzo?

La gala de eliminación de La casa de los famosos 6 de Telemundo cerró votaciones a las 7:50 p.m., luego de que el conductor Javier Poza pidiera a los nominados pasar a la sala de eliminación.

Durante la noche, Stefano fue el primer salvado, seguido por Curvy Zelma, Kunno y Laura G, lo cual fue sorpresa para mucho pues se esperaba fuera la eliminada de la noche.