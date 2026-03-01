Sergio Mayer y Fabio desatan caos con fuerte pelea en La casa de los famosos Telemundo, VIDEO

Sergio Mayer no sale del ojo del huracán en La casa de los famosos Telemundo 2026. A solo un día de que se filtrara que supuestamente gana más de medio millón de pesos mexicanos, según reveló Poncho de Nigris, el actor vuelve a protagonizar polémica. Esta vez no fue un simple cruce de palabras: hubo gritos, contacto físico y los habitantes tuvieron que intervenir para separarlo de Fabio.

La tensión ya venía creciendo tras su fuerte enfrentamiento con “el Divo”, pero lo que ocurrió ahora encendió aún más las redes sociales.

¿Qué pasó entre Sergio Mayer y “el Divo” en La casa de los famosos Telemundo 2026?

La polémica entre Sergio Mayer y “el Divo” comenzó días antes, durante la noche de posicionamiento del 26 de febrero en La casa de los famosos Telemundo 2026. Los seguidores del reality ya habían notado la tensión creciente entre ambos, pero esa noche todo explotó frente a las cámaras.

El cubano encaró directamente a Mayer y expresó su molestia por sentirse constantemente juzgado. Sus palabras fueron claras y contundentes:

“No me gusta que me adoctrinen; no me gusta que me juzguen. Con mis colegas, me hiciste sentir que no estaba jugando claro. Te admiro, pero no me gusta que me juzguen. Yo juego conmigo, con mi público”. Divo

Por su parte, Sergio respondió con aparente calma, asegurando que no le sorprendían sus palabras y que esperaba que le dijera las cosas de frente en futuras ocasiones. Sin embargo, la tensión no terminó ahí.

Horas después, en la cocina, la discusión subió de tono. Mayer le gritó: “Anda, ve a acusarme, corre (a decir): ‘Es que me ha dicho’, corre”.

El intercambio se volvió más intenso cuando, en medio del altercado, hubo un empujón. “El Divo” le advirtió que no lo volviera a tocar y los demás habitantes intervinieron de inmediato para evitar que la situación pasara a mayores. En redes sociales, muchos usuarios pidieron incluso la expulsión del actor, argumentando que el reglamento prohíbe cualquier tipo de agresión.

Pero lo que vendría días después generaría todavía más ruido.

Sergio Mayer empujó al Divo en La casa de los famosos Telemundo / Redes sociales

¿Qué ocurrió en la pelea entre Sergio Mayer y Fabio en la cocina de La casa de los famosos?

La tarde del 1 de marzo, la calma aparente dentro de La casa de los famosos Telemundo 2026 se rompió nuevamente. Sergio Mayer y Fabio estaban en la cocina cuando lo que parecía un reclamo cotidiano se transformó en un enfrentamiento que dejó a todos en shock.

Por el ruido y la presencia de varios habitantes, no se alcanzó a escuchar con claridad qué detonó la discusión. Sin embargo, de pronto Fabio comenzó a llamarle “chiquitín” y a exigirle que se quitara la gorra. Mayer respondió que no lo haría y, en un gesto desafiante, se acercó directamente a él.

Fue entonces cuando se dio el momento más tenso: Fabio lo tomó del cuello y lo jaló hacia él. En cuestión de segundos, el resto de los participantes corrió para separarlos. Las más sorprendidas fueron Laura Zapata y Laura G, quienes intentaron intervenir sin saber exactamente qué estaba ocurriendo.

En instantes, varios hombres de la casa estaban encima de ambos tratando de separarlos. Los gritos aumentaron… pero, inesperadamente, todo cambió.

¿Fue pelea real o broma planeada entre Sergio Mayer y Fabio en La casa de los famosos Telemundo 2026?

Cuando parecía que el altercado podría traer consecuencias serias, Sergio Mayer y Fabio comenzaron a reírse. La tensión se transformó en carcajadas y muchos respiraron aliviados al darse cuenta de que, aparentemente, todo había sido una broma.

De inmediato, algunos habitantes aseguraron que la “pelea” ya estaba planeada desde la fiesta del viernes. Sin embargo, no todos lo tomaron con humor. Laura Zapata fue la primera en manifestar su molestia y lanzó sin filtros:

“Qué poca m4**, se pasaron”. Laura Zapata

Otros participantes coincidieron en que el juego pudo salirse de control. Algunos comentaron que fue peligroso, pues los amigos de Sergio pudieron haberlo defendido y los de Fabio también, sin saber que se trataba de una actuación.

Aunque dentro de la casa terminó en risas, en redes sociales la conversación se volvió intensa. Los seguidores del reality cuestionaron si este tipo de dinámicas deberían permitirse, considerando el antecedente reciente del altercado con “el Divo”.

¿Podría haber sanción para Sergio Mayer tras las polémicas en La casa de los famosos?

El nombre de Sergio Mayer sigue dominando tendencias relacionadas con La casa de los famosos Telemundo 2026. Primero, por la supuesta cifra millonaria que estaría cobrando; después, por el enfrentamiento con “el Divo”; y ahora, por la pelea física con Fabio que encendió alarmas.

Aunque esta última situación terminó siendo una broma, el hecho de que existiera contacto físico ha generado debate sobre los límites dentro del reality. El reglamento es claro respecto a las agresiones, y aunque no hubo consecuencias inmediatas, muchos espectadores se preguntan si la producción tomará alguna medida preventiva.

Por ahora, lo cierto es que Sergio Mayer continúa siendo uno de los personajes más polémicos de La casa de los famosos Telemundo 2026.

Así fue el momento viral entre Sergio Mayer y Fabio: