Sergio Mayer e Issabela Camil comparten escenario por primera vez

Sergio Mayer y su esposa Issabela Camil comparten juntos el escenario en la puesta en escena ‘Venecia bajo la nieve’. Por primera vez el matrimonio tiene la oportunidad de trabajar juntos en un proyecto de teatro que invita a la diversión todos los viernes en el Teatro Xola Julio Prieto con funciones a las 7 y 9 PM.

“Es la primera vez que compartimos escenario en teatro y también es mi primer obra que dirijo, así que se los voy a dejar a ustedes su punto de vista”, dijo Sergio Mayer a TVNotas emocionado de presentar el proyecto ante los medios de comunicación.

Los famosos llegaron a la presentación de ‘Venecia bajo la nieve’ junto a sus hijas y hubo invitados como Esteban Macías e Imelda Garza. También desfilaron por la alfombra los actores de la obra, María Aura y Víctor Hugo Martín.

Issabela y Sergio comparten escenario por primera vez en esta obra de teatro dirigida por Mayer / Estefanía Ramírez

Durante su encuentro con la prensa, la pareja también se tomó con humor el hecho de que próximamente estarán “compitiendo por el rating” en Televisa y TV Azteca respectivamente. Y es que Mayer estrenará el reality ’Tentados por la fortuna’ que grabó en Turquía, mientras que Issabela estará en la nueva telenovela de la televisora de San Ángel, ‘La historia de Juana’.

Al respecto, los famosos dijeron entre risas que no saben qué es lo que verán en su casa: “Tenemos dos teles”, dijo Issabela. “Me queda claro que en la televisión de la recámara no veré mi programa”, añadió Mayer.

Sergio Mayer es el conductor de Tentados por la fortuna, Issabela Camil actuará en La historia de Juana / Instagram

La opinión de Sergio Mayer acerca de que su hijo aparezca con falda

Además, el exintegrante de ‘La casa de los famosos México’ fue cuestionado sobre la reciente aparición de su hijo Sergio Mayer Mori, quien eligió Mori, como nombre artístico, con una falda en una alfombra roja y si le molestaba que su hijo vistiera de esa forma: “Sergio es muy andrógino y su estilo es increíble está muy Dolce Gabbana, su look, muy Valentino. Yo también he usado falda. He usado arete, y me encanta que sea así. No tengo ningún problema con eso. No tiene nada qué ver con el tema de género cómo te vistas. Entonces no hay ningún problema. Su mamá también es muy abierta y no tenemos ningún problema al respecto”, indicó.

Sergio Mayer e Issabela Camil bromearon sobre si estarían dispuestos a hacer un trío

A propósito de su reciente cumpleaños, Sergio Mayer reflexionó a su llegada a México luego de pasar semanas grabando en Turquía el reality de TV Azteca y dijo lo afortunado que se siente en estos momentos de su vida: “Aprendo de mis hijos, de la vida y estoy agradecido, de entrada con trabajo. Acabo de terminar uno de los proyectos más importantes de TV Azteca… Ssoy el conductor de ese programa. Ahorita el estreno (de la obra). Me voy a León a presentar mi libro. Entonces, no paro. Este año también se estrena el documental de ‘Solo para mujeres’. ¿Qué más le puedo pedir a la vida?”

Por último, la prensa le recordó a Issabela un deseo que Sergio había manifestado sobre hacer un trío y sorprendida negó rotundamente acceder a la petición: “Absolutamente no. Háganlo ustedes con su pareja y ya me cuentan”, mientras Sergio trataba de convencerla preguntando: “¿Ni si quiera de cumpleaños?”, pero volvió a tener una negativa por parte de su esposa.

Issabela concluyó diciendo que no le ha dado algún regalo de cumpleaños a su esposo porque no le gustan las cosas materiales y prefería encontrar otra manera de festejarlo.

