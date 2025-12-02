¿Sergio Mayer Mori se fuma su churro en La granja VIP? Manola Diez lo aclara

Un presunto descuido en la transmisión del reality de Azteca encendió la polémica en redes sociales luego de que un fragmento del programa dejara entrever un posible consumo de sustancias por parte de Sergio Mayer Mori, uno de los concursantes más mediáticos de La granja VIP. El clip, que circula con rapidez en plataformas como X y TikTok. Recordemos que Sergio Mayer Mori ha confesado que fuma hierba desde su adolescencia y ha confesado que ha estado en anexos por problemas de adicciones.

¿Por qué acusan a Sergio Mayer Mori de fumar sustancias en La granja VIP?

La polémica surgió durante la transmisión en vivo del programa La granja VIP, se mostró “accidentalmente” a Sergio Mayer Mori presuntamente fumando. En las imágenes se puede ver el patio mientras se escucha la voz de Mayer Mori hablando en un tono bajo. Sin embargo, lo que realmente captó la atención del público fue el sonido repetido de lo que para muchos era un encendedor y las toses que se oyen en seguida, lo que hizo que muchos televidentes sospecharan que el participante podría estar fumando algo más que un cigarro convencional.

El video compartido en la cuenta de X "@j__kos” titulaba de la siguiente manera: “Pues abstinencia lo que se dice abstinencia, Sergio no tiene. Si le llevan su plantita”

Cabe señalar que anteriormente en el exterior de “La granja VIP” se ha había compartido en redes un video en el cual aparecía presuntamente fumando aparentemente su hierba.

¿Qué dijo Sergio Mayer Mori sobre sus adicciones en La granja VIP?

Sergio Mayer Mori se ha mostrado sin filtros y ha revelado sus problemas con las adicciones desde los 15 años. Durante su estancia confesó estar sufriendo síntomas de abstinencia.

“Porque tengo pedos de abstinencia, fumo mucha marih.. y ahorita no estoy pudiendo fumar. Te estoy diciendo que todo el día estoy fumando mari... desde hace 15 años, y ahorita sí soy muy chill, pero tengo un chingo de ansiedad, tengo ansiedad social”, expresó Mayer Mori, antes de que el micrófono fuera cortado por la producción.

También contó que, desde los 14 años, quiso aprender a fumar, pero como no sabía, reconoció que manipuló a su mamá para que fuera ella quien le enseñara, de lo contrario lo haría con sus amigos.

Manola Diez desmiente que le pasen su churro a Sergio Mayer Mori en La granja VIP

Manola Díez aseguró que Sergio Mayer Mori no recibe ningún tipo de sustancia en “La granja VIP” y afirmó que la producción tiene estrictamente prohibido en su reglamento que los habitantes consuman cualquier tipo de estas sustancias.

Aseguró que Sergio Mayer Mori ha fumando tabaco dentro de “La granja VIP”, pues ella misma ha compartido con él.

“Jamás en la vida, en el Puerto Escondido podíamos estar relajarnos fumando el vape o cigarro, un día que yo no tenía mi vape el me dio de su cigarro y era tabaco, te lo juro ahí no te permiten entrar con estupefacientes ni nada de eso”, explicó Manola Diez en un video compartido por Mitchismeyoutuber en TikTok.

