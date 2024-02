Sergio Mayer Mori habla por primera vez de su momento más oscuro que lo llevó al límite

Sergio Mayer Mori estuvo como invitado en el pódcast “El rincón de los errores”, que conduce Marimar Vega y el terapeuta Efrén Martínez. Ahí, el joven habló de su época más oscura, una etapa en la que tuvo que pedir ayuda para salir adelante.

El cantante compartió detalles del proceso de sanación que vivió en un colectivo colombiano llamado “Aquí y ahora”, lugar en el que estuvo tres meses para conseguir las herramientas adecuadas.

Bárbara Mori y Sergio Mayer tuvieron un hijo juntos, pero su relación no funcionó / Instagram

El actor de la serie “Rebelde” abrió su corazón y compartió que su momento más oscuro fue detonado por una ruptura amorosa.

Sergio Mayer Mori

“Yo terminé una relación con una persona que yo valoraba mucho, que apreciaba mucho y de quien aprendí mucho. Eso me llevó a una espiral de oscuridad. Me fui perdiendo poco a poco sin tener esa guía que tenía yo a mi lado, de luz. Empecé a tomar muy malas decisiones. Tanto, que me endeudé, empecé a viajar con dinero que ni siquiera tenía, a aparentar con ciertas personas que ya ni siquiera están en mi vida”.