¡Error de la producción en La granja VIP! Expondrían a Sergio Mayer Mori ¿recibiendo sus churros? VIDEO

Un descuido en la transmisión del reality de Azteca encendió la polémica en redes sociales luego de que un fragmento del programa dejara entrever un posible consumo de sustancias por parte de Sergio Mayer Mori, uno de los concursantes más mediáticos de La granja VIP. El clip, que circula con rapidez en plataformas como X y TikTok, ha generado una intensa conversación. ¿Qué estaba haciendo?

¿Qué polémicas ha protagonizado Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

Desde su llegada a La granja VIP, Sergio Mayer Mori, hijo de la actriz Bárbara Mori ha acaparado titulares por su comportamiento desafiante y su actitud irreverente ante las normas del reality.

Mayer Mori ha protagonizado varios momentos virales que lo han convertido en uno de los favoritos del público para ganar el reality. No todo es positivo con él, ya han existido críticas por su forma de ser y en algunas declaraciones que ha hecho. Te compartimos algunas de sus polémicas:



Sergio Mayer Mori como Dios lo trajo al mundo: Casi de manera inmediata al inicio de la competencia, Mayer Mori se convirtió en capataz, por lo que pudo acceder a la habitación VIP. En dicho cuarto había un jacuzzi, al cual decidió meterse sin nada de ropa, pero olvidándose que había una cámara grabando el momento.



Acusan a Mayer Mori de ¿homofóbico?: Sergio Mayer Mori fue capataz una segunda ocasión

¿Por qué aseguran que Sergio Mayer Mori recibió sustancias de la producción de La granja VIP?

Todo comenzó cuando, durante la transmisión del 24/7 de La granja VIP, se difundió por error una secuencia grabada en el área de la casa. En el video se observa el patio del programa mientras se escucha la voz de Mayer Mori hablando en voz baja. Lo que llamó la atención del público fue el sonido repetido que muchos reconocieron como un encendedor y una serie de toses, lo que llevó a varios espectadores a sospechar que el participante podría estar fumando algo más que tabaco.

El fragmento, que apenas dura unos segundos, fue suficiente para que el nombre de Sergio Mayer Mori se convirtiera en tendencia. Algunos usuarios bromearon sobre la situación, mientras otros exigieron explicaciones al equipo de producción por no haber cortado la escena.

El título del vídeo compartido por la cuenta de X "@j__kos” decía lo siguiente:

Pues abstinencia lo que se dice abstinencia, Sergio no tiene. Si le llevan su plantita. Cuenta de X: "@j__kos”

Hasta el momento, la producción de La granja VIP no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente con el que confirmen que Sergio Mayer Mori recibió sustancias. Por esta razón, todo quedó en calidad de RUMOR.

¿Facundo también recibía sus “churros” en La casa de los famosos México?

La historia de Sergio Mayer Mori en La granja VIP parece haber sucedido hace algunos meses, cuando el reconocido periodista Javier Ceriani, reveló que Facundo, en ese entonces habitante de La casa de los famosos México 2025, recibía sus “churros” para poder fumárselos.

Según Ceriani, Facundo presuntamente desaparecía de cuadro en ocasiones para poder consumir sus “encargos":

¿Cómo calmaron a Facundo? Bueno, a Facundo había que calmar y, supongo que él, por contrato, habrá dicho: ‘Yo necesito ciertos vicios, porque, si no, no entro’. ‘La Jefa’ les da de todo a escondidas, ¿qué pasó? Entró Facundo al confesionario y desapareció. Tiene una puerta mágica el confesionario. Hay una puertita y le dieron a Facundo, y está por contrato porque, si no, no entraba,... lo pusieron a fumar hierba verde. Javier Ceriani

Ceriani informó que, al parecer, ‘la Jefa’ presuntamente le pedía a Facundo permanecer en ese sitio durante algunas horas para que se le pase el efecto y no vuelva con sus compañeros “tan afectado” o “intoxicado”.

Aunque nunca aclaró que eso fuera verdad o mentira, lo que sí era cierto es que aceptaba el consumo de dicha planta estando fuera del programa, como un aspecto normal de su vida.

