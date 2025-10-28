Participante de ‘La granja VIP’ abandonaría el reality porque está “harto” del trabajo, revelan

Otra semana comienza en ‘La granja VIP’ y casi todos los participantes parecen haberse adaptado a las actividades que conlleva cuidar una granja. Solo uno de ellos, aparentemente, estaría harto del trabajo de campo y ha trascendido que, presuntamente, podría abandonar el reality por esta razón.

La Granja VIP logo / Redes sociales

¿Quiénes participan en ‘La granja VIP’?

El estreno de ‘La granja VIP’ se suscitó el pasado 12 de octubre. Entraron 16 celebridades en búsqueda de ganar el primer premio de 2 millones de pesos. Hasta el momento, se han eliminado a dos participantes, por lo que actualmente solo quedan 14 en competencia:

Alfredo Adame Jawy Méndez Kim Shantal Sandra Itzel (Segunda eliminada) Omahi Alberto del Río ‘el Patrón’ Carolina Ross (Primera eliminada) Eleazar Gómez Kike Mayagoitia Lolita Cortés La Bea César Doroteo ‘Teo’ Manola Díez Lis Vega Fabiola Campomanes Sergio Mayer Mori

Durante la gala de este 27 de octubre del programa, se llevará a cabo la revelación del legado de Sandra Itzel, en el que se dará a conocer al participante que irá a la nominación de forma directa. Algunos especulan que podría ser Lis Vega o Eleazar Gómez, pero nada está confirmado.

Habitantes tercera semana de La granja VIP / Redes sociales

¿Qué participante presuntamente abandonaría ‘La granja VIP’ y por qué?

Desde que comenzó ‘La granja VIP’, muchos fans se han quejado del comportamiento de Omahi. Los detractores argumentan que, además de no hacer mucho contenido o actividad dentro del show, también se la pasa rascándose en zonas “preocupantes”.

Incluso Ferka, quien funge como panelista, ha opinado que el influencer debería checarse con un médico, pues no es normal que sienta picazón “casi siempre”.

Ahora que fue escogido como peón, algunos consideran que hace sus labores con cierta “flojera”. Por si esto fuera poco, en su momento se quejó con el tío Pepe, quien es el mayoral, sobre el canto del gallo. La celebridad le pidió que se llevara al animal, pues cantaba todo el tiempo. En respuesta, don Pepe le recordó que “estaba en una granja”.

Recientemente, una página de espectáculos de nombre La portada AI comenzó a circular el rumor de que Omahi podría dejar la competencia por el “trabajo” que le costaba hacer sus tareas de campo. Si bien, aparentemente, fue un comentario de broma, algunos no descartaron la posibilidad de que fuera algo real.

“Se viene una pérdida para la @lagranjavipmx, Omahi se quiere retirar, está pensando en retirarse de la labor de ser peón, no está fácil”, se reportó.

Y es que, si bien Omahi no ha expresado de forma abierta querer irse del show, los usuarios creen que el regiomontano está “al borde del colapso” por las actividades que debe hacer como uno de los peones.

Se viene una perdida para la @lagranjavipmx, Omahi se quiere retirar, esta pensando en retirarse la labor de ser peón no estafacil. pic.twitter.com/pEc5fGSJqd — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) October 27, 2025

¿Qué debe hacer el peón en ‘La granja VIP’?

Cada domingo, se escogen a cuatro peones en ‘La granja VIP’. Los seleccionados de esta semana fueron:

Omahi

Sergio Mayer Mori

Eleazar Gómez

Kike Mayagoitia

Los peones tendrán que dormir en el establo. Además de que no pueden participar en la prueba para volverse ‘Capataz de la semana’. También tendrán que levantarse más temprano y realizar diversas actividades. Aquí algunas de ellas:

Limpiar el establo

Ordeñar a las vacas

Cuidar de los animales

Recoger los huevos para el desayuno y prepararlos

