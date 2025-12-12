Muere influencer “adicta a las cirugías”, tras caer del noveno piso: ¡este fue su desgarrador último mensaje!

En el mes de septiembre, se reportó la muerte de Yu Menglong, un actor, productor y cantante chino, tras caer de un piso alto en su país natal. En aquel momento no se sabía si había sido algo provocado o un accidente.

Ahora, la historia de una famosa influencer, de nacionalidad mexico-canadiense, terminó de manera abrupta e inquietante. Reconocida por sus múltiples cirugías extremas y su paso como “vendedora de contenido explícito”, fue hallada muerta tras caer de un noveno piso, a la edad de 33 años. Fans y seguidores aseguran que sus últimas publicaciones podrían haber presagiado la tragedia, ¿por qué?

¿Qué influencer “adicta a las cirugías” murió trágicamente al caer de un edificio?

Denise Ivonne Jarvis Gongora (conocida mundialmente como Mary Magdalene) murió a los 33 años, en una escena que ha generado varias preguntas, pero que también deja una imagen trágica.

Mary Magdalene fue hallada muerta tras caer desde el noveno piso del edificio Patong Tower, en Tailandia. La influencer había llegado a dicho edificio el martes 9 de diciembre, donde se registró para una estadía de una sola noche. Horas más tarde, cerca de la 1:30 p.m., personal del hotel encontró su cuerpo en la zona de estacionamiento.

La policía local informó que su caída provenía del noveno piso, donde estaba alojada . Sus restos fueron trasladados al Hospital Vachira Phuket para una autopsia completa y esclarecer cualquier tipo de duda en torno a su fallecimiento.

¿Cuál fue el polémico último post de la influencer Mary Magdalene antes de morir?

Lo que más llamó la atención de sus seguidores no fue el reporte policial inicial (que hablaba de “una turista fallecida”) sino los movimientos que Mary Magdalene hizo en Instagram en las horas previas. Primero publicó una frase inquietante: “ Alguien que me quiera por favor ”. Después cambió su usuario original, @mary853magdalene, por uno que dejó atónitos a todos: @marymagdalenedied, que significa “Mary Magdalene murió”.

El impacto alcanzó también a su familia. Su hermano, Iván Jarvis Gongora, publicó una despedida desgarradora: “ Te amo muchísimo más de lo que las palabras podrán expresar. Ojalá las cosas fueran diferentes. Gracias por todo, te amo hermanita ”.

Las investigaciones comenzarán, y en definitiva esas últimas acciones de Magdalene pueden dar un rumbo definitivo. En comentarios, la especulación que más se repite, es que ella misma presuntamente habría atentado contra su vida, obteniendo un trágico final.

¿Quién fue Mary Magdalene y por qué se hizo “adicta a las cirudías?

Mary Magdalene había crecido en Internet por razones tan variadas como polémicas. Primero como modelo de una plataforma que vendía contenido explícito, donde monetizó su fama viral, y luego como artista plástica, oficio al que se dedicaba con pasión.

En el podcast No Jumper, llegó a relatar que creció en un hogar estrictamente religioso donde tenía prohibido incluso ver películas de Disney. “A los 12 años me rebelé”, confesó, describiendo una adolescencia marcada por el alcohol, las dro... y su inicio sexual precoz. A los 17 trabajó como stripper y más tarde como acompañante, hasta que la viralidad en redes le permitió abandonar esas actividades.

Mary Magdalene se sometió a su primera cirugía extrema a los 21 años: un aumento de senos en México realizado por un dentista que no era cirujano. El procedimiento salió mal, pero lejos de detenerse, continuó con una larga lista de intervenciones: lifting de cejas, liposucciones, múltiples rinoplastias, cirugía de ojos de gato, implantes de glúteos y modificaciones dentales y faciales.

En 2023 había escrito que se encontraba “atrapada en un ciclo interminable”, sumergida en intervenciones quirúrgicas para corregir procedimientos fallidos. “Ya no es una aventura divertida. Es agotador en todos los sentidos”, admitió entonces.

Años después reveló que muchas de sus intervenciones habían sido ilegales y que viajaba por el mundo para realizarlas en busca de resultados cada vez más extremos.

