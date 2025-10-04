Famosa conductora de TV muere durante asalto en su domicilio, huyendo de varios hombres cayó del tercer piso

El mundo del periodismo se vistió de luto luego de la muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario y reconocida en el norte del país. Su fallecimiento fue a raíz de un trágico accidente aéreo en Nuevo León.

Nuevamente, una tragedia sacudió al mundo del entretenimiento y el periodismo esta semana, tras conocerse la trágica muerte de una conductora de televisión de 29 años, quien perdió la vida luego de caer desde el tercer piso de su departamento. ¿Qué sucedió exactamente?

¿Qué famosa periodista murió al caer de un tercer piso?

Somtochukwu Christelle Maduagwu, conocida profesionalmente como “Sommie”, se destacó como conductora de televisión, periodista, productora y abogada nigeriana, reconocida por su presencia carismática en pantalla y su compromiso con la verdad, la justicia y la defensa de los derechos humanos. Nació en Nigeria en el año 1996 y falleció a la edad de 29 años.

Somtochukwu dio el salto a los medios de comunicación al integrarse al equipo de ARISE News, una reconocida cadena de noticias internacional con sede en Nigeria. Allí se desempeñó como presentadora, reportera y productora, ganándose rápidamente el respeto de sus compañeros y la admiración de la audiencia.

Durante su paso por ARISE News, no solo cubrió noticias de actualidad, sino que también lideró programas especiales, reportajes de investigación y transmisiones en vivo.

Fue en este momento de su vida, que murió trágicamente durante un asalto.

Sommie Maduagwu, periodista fallecida en asalto / IG: arisenewsofficial y canva

¿Cómo murió “Sommie”, periodista nigeriana que sufrió asalto?

De acuerdo con reportes del diario The Sun, Somtochukwu “Sommie” Christelle Maduagwu, sufrió un asalto en su domicilio en Maduagwu, Nigeria, el cual, está ubicado en un complejo de apartamentos en una zona residencial aún no revelada públicamente por las autoridades. Durante el incidente, varios hombres armados irrumpieron en el edificio, desatando una situación de terror para los residentes.

Según versiones preliminares, “Sommie” logró realizar una llamada a la policía tras percatarse de la intrusión. Sin embargo, el miedo y la desesperación la llevaron a intentar escapar por su cuenta. En un acto desesperado por salvar su vida, cayó desde el tercer piso del edificio. También se reportó que un guardia de seguridad del complejo recibió un disparo durante el asalto.

Las autoridades han conformado una unidad especial de investigación para dar con los responsables, aunque hasta el momento no se ha informado sobre detenciones .

“Sommie” Christelle Maduagwu, periodista muerta en asalto / Redes sociales

¿Cómo se despidieron seres queridos de la periodista “Sommie” Maduagwu?

La cadena ARISE News, donde laboraba Somtochukwu, emitió un comunicado expresando su profunda consternación por la pérdida de su colega:

Con gran pesar, la gerencia y el personal de ARISE News anuncian el fallecimiento de nuestro querido colega, presentador de noticias, reportero y productor ARISE News, empresa donde trabajaba Sommie

La noticia provocó una ola de mensajes de condolencias en redes sociales, donde colegas, amigos y seguidores de la periodista recordaron su calidez humana y compromiso profesional. Varias figuras del ámbito mediático han exigido mayor protección para los trabajadores de prensa y mejoras en las condiciones de seguridad ciudadana.

Además, la misma cadena de noticias hizo un homenaje a “Sommie” con sus mejores momentos en el programa y algunos otros de su ámbito personal, calificándola como inteligente y audaz:

Inteligente y audaz son adjetivos que difícilmente califican la personalidad de Somtochukwu Christelle Maduagwu. ARISE News, vía IG

