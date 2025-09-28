Muere periodista mexicano de espectáculos, ¿quién fue Javier Merino?

A una semana de la trágica muerte de Débora Estrella, conductora de Telediario, el mundo del espectáculo mexicano vuelve a tener una devastadora pérdida. Se reportó la muerte de Javier Merino, reconocido periodista mexicano y colaborador de CNN en Español. La noticia conmocionó a colegas, amigos y televidentes que lo siguieron durante más de una década en la cadena internacional.

¿De qué murió Javier Merino, periodista de CNN?

Hasta el momento no se han revelado detalles oficiales sobre la causa de muerte de Javier Merino. La noticia fue compartida por sus compañeros de CNN en Español durante una emotiva transmisión en vivo, en la que expresaron su dolor y recordaron su legado como periodista y ser humano.

Javier Merino fue parte de programas emblemáticos de la cadena y se consolidó como una voz importante en el periodismo de espectáculos en América Latina.

Además de su trabajo en televisión, también se ganó el cariño del público en redes sociales, donde compartía parte de su vida personal, momentos con sus tres perros y parte de sus coberturas nivel internacional.

Así despidió CNN a Javier Merino

La confirmación de su muerte ocurrió en el noticiero de fin de semana “Mirador mundial”, conducido por Rey Rodríguez, quien no pudo ocultar la tristeza al dar la noticia:

“A nombre de nuestro equipo de CNN y de nuestro programa Mirador Mundial queremos compartir la triste noticia de la pérdida de nuestro querido compañero Javier Merino, que nos acompañó por más de 12 años en nuestra cadena”.

“Una persona alegre, trabajadora, ingeniosa, con un compromiso enorme con todo lo que hacía para CNN. En resumen, un gran ser humano”, expresó Rodríguez.

El conductor destacó que Merino siempre estaba dispuesto a escuchar y a regalar una sonrisa, incluso en los momentos más difíciles. También recordó su amor por sus tres perros, inseparables compañeros de vida, y envió solidaridad a su familia en este duro momento.

Alvaro Cueva despide a Javier Merino

La noticia generó múltiples reacciones en el medio del espectáculo y el periodismo. El conductor y crítico Álvaro Cuevas escribió en su Instagram un sentido mensaje:

“Tengo el corazón destrozado por la noticia de tu partida, querido Javier. Hace una semana estábamos intercambiando mensajes. Tú siempre, el más solidario, el más divertido, el mejor amigo. No lo puedo creer. ¿Te confieso algo? Te tenía un regalo, un regalo que yo sabía que te iba a hacer feliz y ya nunca te lo voy a poder dar. Descansa en paz, querido amigo. Que Dios te tenga en su santa gloria. ¡Gracias por haber estado siempre conmigo, en las buenas y en las malas! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por tanto! ¡Te quiero!”

Por su parte, Alejandra Oraa, expresentadora de CNN y compañera cercana de Merino, también lo recordó con cariño:

“Su partida me deja con una tristeza enorme (…) Javi, disfruta el hard rock del cielo, vuela alto. Se te quiere mucho”, escribió la presentadora en su cuenta de Facebook.

¿Quién fue Javier Merino, periodista de espectáculos de CNN?

Javier Merino fue un destacado periodista y presentador de CNN en Español, con más de 25 años de trayectoria como corresponsal y más de 12 años formando parte del equipo de la cadena en México. Reconocido por su profesionalismo, carisma y compromiso con la información, Merino se convirtió en una de las voces más importantes del periodismo de espectáculos en América Latina.

Durante su carrera, Merino se encargó de la ejecución de estrategias de relaciones públicas y planificación estratégicapara CNN en Español y CNN International en América Latina, incluyendo la gestión de relaciones con la prensa, redes sociales y alianzas con influencers. También colaboraba regularmente en el programa matutino CaféCNN y en el portal CNNEspañol.com, en las secciones de entretenimiento y estilo.

Además, fue coproductor y coanfitrión de “Zona Pop CNN”, el primer pódcast original de CNN en Español, que recibió reconocimiento internacional al ganar los Latin Podcast Awards en 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022, en categorías como “Artes y Música”, “Multinacional” y “Mejor pódcast en español en EE. UU.”

Entre 2018 y 2020, Merino formó parte de la International Academy of Digital Arts and Sciences (IADAS), el organismo encargado de evaluar los Webby Awards y los Lovie Awards, consolidando su influencia en el mundo digital y mediático.

Fuera del trabajo, era conocido por su alegría, generosidad y amor por sus mascotas, tres perros que lo acompañaban en su vida cotidiana. Compañeros de CNN como Rey Rodríguez, Álvaro Cuevas y Alejandra Oraa compartieron emotivos mensajes tras su muerte, destacando su calidez humana, sentido del humor y solidaridad.

