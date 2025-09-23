¿Cómo fue el funeral de Débora Estrella, conductora muerta en un accidente aéreo en Nuevo León?

La tarde del lunes 22 de septiembre se vivió un momento lleno de emotividad y profundo respeto en San Pedro Garza García, Nuevo León, donde se realizó el funeral de Débora Estrella, quien murió en un accidente aéreo el pasado sábado 20 de septiembre. Familiares, amigos, colegas y seguidores se reunieron para dar el último adiós a la periodista mexicana.

Débora Estrella muere / Redes sociales y canva

¿Cómo murió la conductora de Telediario, Débora Estrella y quién la acompañaba?

La conductora Débora Estrella perdió la vida en un trágico accidente aéreo ocurrido alrededor de las 18:50 horas en la zona de Laderas/Riberas Interpuerto, cerca del Parque Industrial Ciudad Mitras, en el municipio de García. La avioneta en la que viajaba se desplomó por razones que aún se encuentran bajo investigación. El siniestro ocurrió en una zona de difícil acceso, lo que complicó las tareas de rescate.

Cuando los equipos de emergencia lograron llegar al lugar, confirmaron que ambos ocupantes de la aeronave habían fallecido. Protección Civil del Estado de Nuevo León identificó a las víctimas: Débora Estrella, quien iba como pasajera, y el piloto, Bryan Ballesteros Argueta.

Algunos testigos presenciaron la caída del avión cerca de un río y captaron imágenes del momento, las cuales se difundieron rápidamente en redes sociales. Las autoridades continúan con las indagatorias para esclarecer las causas del accidente.

¿Cuándo y cómo fue el funeral de Débora Estrella?

El funeral de la periodista y conductora Débora Estrella, se llevó a cabo en una reconocida casa funeraria ubicada en San Pedro Garza García, en Monterrey ayer 22 de septiembre.

Aunque el evento fue de carácter privado, al que solo pudieron acceder personas cercanas a la periodista, medios de comunicación nacionales y locales se congregaron a las afueras del lugar para documentar el homenaje y mostrar el afecto de una comunidad consternada.

A lo largo de la tarde, fueron captados diversos momentos significativos: familiares ingresando con el rostro visiblemente afectado, colegas portando arreglos florales con cintas que llevaban mensajes de cariño, y seguidores que, aunque no pudieron entrar, dejaron velas y cartas en la entrada como señal de respeto.

Alrededor de las 17:00 horas se llevó a cabo una misa de cuerpo presente. Aún no se ha confirmado públicamente si los restos de Débora serán incinerados o inhumados , pero los servicios se prolongaron hasta altas horas de la noche.

@info7mty 🕊️ Dan el último adiós a Débora Estrella En un enlace especial en vivo, nuestro compañero Juan Carlos Maldonado reporta desde las capillas ubicadas sobre Av. Lázaro Cárdenas, donde familiares, colegas del medio y amigos se reúnen para despedir a Débora Estrella. Una jornada marcada por el cariño, el respeto y los recuerdos hacia una comunicadora que dejó huella tanto en lo profesional como en lo humano. ♬ sonido original - INFO7MTY - INFO7MTY

¿Quién es José Luis García, exesposo de Débora Estrella, quien reportó la muerte de la conductora?

José Luis García, exesposo de Débora Estrella, es un periodista originario de Monterrey con una trayectoria de más de dos décadas en los medios de comunicación. En sus redes sociales, se describe como un “narrador de historias” y ha logrado posicionarse como uno de los comunicadores más reconocidos en el estado de Nuevo León.

Actualmente, forma parte del equipo de conductores de Las Noticias Monterrey en N+ Televisa y también colabora en la emisora ABC Noticias 91.7 FM. En redes sociales, especialmente en Instagram, mantiene una actividad constante y cuenta con una audiencia de más de 70 mil seguidores.

Su relación con Débora Estrella, quien falleció recientemente en un accidente aéreo, comenzó en 2005, cuando ambos iniciaban su carrera en la televisión. Aunque trabajaban en televisoras distintas, el vínculo entre ellos se fortaleció con el tiempo y, en 2010, decidieron casarse.

Durante su relación, compartieron numerosos momentos juntos en redes sociales, donde se mostraban felices y enamorados. Era común que conmemoraran cada aniversario con sesiones fotográficas especiales. Sin embargo, en enero de 2020, anunciaron públicamente su separación .

