¡Se vuelve a cumplir la regla de tres! Las tres famosas mujeres que murieron la misma semana en septiembre

En los últimos días, ha ganado fuerza en redes sociales la teoría de la regla de tres muertes, un fenómeno que sugiere que cuando fallecen tres figuras públicas se genera un patrón trágico que conmociona a la audiencia.

Aunque no tiene respaldo científico, el tema ha despertado curiosidad y debate entre internautas y medios de comunicación.

El mundo del espectáculo está de luto por la muerte de tres famosas mujeres. / Canva

¿Quiénes son los famosos que hicieron cumplir la regla de tres este septiembre de 2025?

La muerte de Grossman Ariadnalí De la Peña también se difundió ampliamente en redes sociales. La noticia vistió de luto a toda la industria del teatro televisión y cinde independiente.

La actriz mexicana Ariadnalí de la Peña Zepeda, querida actriz de teatro, murió a los 39 años, según confirmaron la Coordinación Nacional de Teatro del INBAL y el Centro Cultural Helénico. Fue conocida por su participación en ‘Bardo’, falsa crónica de unas cuantas verdades.

El Centro Cultural Helénico igualmente confirmó el fallecimiento de la actriz y expresó sus condolencias a sus familiares y seres queridos.

“El Helénico lamenta profundamente la partida de la joven actriz (…) quien iluminó los escenarios con su entrega, sensibilidad y creatividad”, comentó el centro cultural.

¿Quién fue la conductora Débora Estrella y de qué murió?

La conductora de televisión Débora Estrella perdió la vida el 20 de septiembre de 2025 en un accidente aéreo en García, Nuevo León. Viajaba en una avioneta tipo escuela junto al piloto Bryan Leonardo Ballesteros Argueta, quien también falleció. El accidente ocurrió alrededor de las 18:50 horas en la zona de Laderas–Riveras del Interpuerto, dentro del Parque Industrial Ciudad Mitras.

En la última publicación, se aprecia la avioneta en la que minutos después abordaría, acompañada del siguiente texto: ¿Adivinen qué…?

Débora Estrella, periodista y conductora de televisión originaria de Monterrey, trabajó en programas como Telediario matutino de Multimedios y los noticieros en Ciudad de México, así como colaboró para algunos programas de TV Azteca.

¿Cómo murió Julieta Fierro y cuál fue su trayectoria?

La noticia sacudió al ámbito académico y cultural: Julieta Fierro Gossman, una de las científicas más admirada falleció el viernes 19 de septiembre a los 77 años, informó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Su partida representa una gran pérdida para la divulgación científica, aunque deja una trayectoria impresionante marcada por un sueño poco convencional: quería ser cirquera.

Al momento se desconocen las causas de la muerte de la científica. Sin embargo, su partida conmocionó a todo el ámbito académico y cultural.

Julieta Fierro Gossman, nacida el 24 de febrero de 1948 en la Ciudad de México, estudió Física en la UNAM y se especializó en astrofísica, destacándose como una pionera en un campo dominado por hombres. Fue investigadora en el Instituto de Astronomía de la UNAM, profesora y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, pero su mayor aporte fue acercar la ciencia y el universo a niñas, niños y jóvenes mediante libros, televisión, conferencias y teatro.