Tres muertes en el mundo de las telenovelas reavivan la famosa “regla de 3"

Dicen que cuando un famoso muere, otros dos lo siguen. Y esta semana de septiembre, esa superstición volvió a sacudir al mundo de las telenovelas mexicanas. Tres figuras queridas por el público mueren en días consecutivos, dejando una estela de tristeza, recuerdos y homenajes en redes sociales. Eduardo Serrano, Tara Parra y Leopoldo “Polo” Salazar se despidieron del escenario de la vida, cumpliendo la temida “regla de 3” que tantos fans del entretenimiento creen firmemente.

¿Quiénes son los famosos que hicieron cumplir la regla de tres este septiembre de 2025?

Eduardo Serrano - Actor

El jueves 11 de septiembre, Magaly Serrano confirmó la muerte de su padre, el actor Eduardo Serrano, a los 82 años. El intérprete perdió la vida tras complicaciones de salud derivadas de un cáncer de pulmón con metástasis en el cerebro. Su partida dejó un vacío en el corazón de quienes crecieron viendo sus actuaciones en melodramas como El rostro de la venganza, Mujercitas y Emperatriz.

Magaly compartió un emotivo mensaje en Instagram, donde describió a su padre como “una leyenda” y “el amor de su vida”. En sus palabras, se lee el profundo vínculo que los unía:

“Pudiste vivir de lo que amabas hacer y eso sí que es una bendición. Y no solo vivir de eso: ser exitoso, innovador, respetado y ciertamente una leyenda…” Magaly Serrano

Y añadió con ternura: “Este no es un adiós, amor de mi vida... Este es un ‘nos vemos pronto, mi estúpido amado, mi rey, mi vida, lo más bello que tiene la hija, mi amor’.”

El video que acompañó el mensaje mostraba momentos familiares, fotos entrañables y recuerdos que reflejan la cercanía entre padre e hija. Eduardo Serrano no solo brilló en televisión, también dejó huella en el teatro, donde se ganó el respeto de sus colegas por su profesionalismo y pasión por la actuación.

Eduardo Serrano / Captura de pantalla

¿Quién fue Leopoldo “Polo” Salazar y de qué murió?

Leopoldo “Polo” Salazar - Actor

El viernes 12 de septiembre, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) anunció el fallecimiento de Leopoldo “Polo” Salazar, actor mexicano de 93 años, conocido por su participación en Mujer, casos de la vida real, el icónico programa conducido por Silvia Pinal. También actuó en telenovelas como Balada por un amor y Primer amor… a mil por hora, además de películas como La marca del gavilán, Los amigos y Cascabel.

La ANDI publicó: “La Asociación Nacional de Intérpretes comunica el sensible fallecimiento de nuestro socio intérprete Leopoldo ‘Polo’ Salazar. Actor mexicano reconocido por su trabajo dentro de la industria cinematográfica…”

¿Cómo murió Tara Parra y quién fue?

Tara Parra- Actriz

El domingo 14 de septiembre, la Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la muerte de Tara Parra, primera actriz mexicana, a los 93 años. Aunque falleció el 12 de septiembre, la noticia se dio a conocer dos días después. Hasta el momento, no se han revelado las causas de su fallecimiento.

Tara Parra es recordada por su participación en la serie Soy tu fan, junto a Ana Claudia Talancón, y por su trabajo en telenovelas clásicas como Cuna de lobos, El extraño retorno de Diana Salazar y María la del barrio. Su talento y presencia escénica la convirtieron en una figura respetada y admirada.

La actriz Kenia Gascón, hija de Tara Parra, compartió la noticia en redes sociales con un mensaje lleno de dolor: “Con mucho dolor les comparto que mi madre ha muerto ayer en la tarde. Todo se precipitó desde el día de su cumpleaños.”

Gascón también anunció la suspensión de su proyecto conjunto con su madre, como muestra de respeto. En su perfil de Facebook, solía publicar microhistorias realizadas en colaboración con Tara, lo que evidenciaba la complicidad artística entre ambas.