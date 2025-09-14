Aarón Mercury de luto; sufre dolorosa pérdida en La casa de los famosos México, ¿saldrá del reality?

Aarón Mercury ha sido tendencia en las últimas horas. No solo por ser uno de los nominados de ‘La casa de los famosos México 2025’, sino por la desgarradora muerte de un ser querido, por lo que muchos fans se han preguntado si la producción ya le comunicó sobre su pérdida y si saldrá del reality por esta razón.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué ser querido de Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México’, murió?

El pasado 13 de septiembre, se dio a conocer la muerte de Marian Izaguirre. La influencer murió a una semana de haber sido localizada con vida en un hotel de Mérida, tras desaparecer cinco días. La chica fue hallada en un estado crítico, por lo que fue trasladada al hospital.

De acuerdo con el informe de las autoridades, debido a la gravedad de sus heridas, Marian sufrió una muerte cerebral. Sus familiares la desconectaron el pasado 12 de septiembre y aceptaron que sus órganos fueran donados.

“Al ser declarada con muerte cerebral, familiares de la joven fueron informados sobre la posibilidad de llevar a cabo el procedimiento de donación de órganos, lo cual fue aceptado, por lo que se notificó a la Fiscalía para dar inicio a las diligencias correspondientes… El Ministerio Público autorizó el procedimiento de donación de piel, músculo esquelético, córneas y riñones”, indicaron.

Hasta el momento, no ha habido avances en el caso, así como tampoco se tienen sospechosos. Sin embargo, la policía manifestó que las investigaciones ya estaban en curso para dar con el o los responsables.

Marian Izaguirre / Redes sociales

¿Qué relación tenían Aarón Mercury y Marian Izaguirre?

Luego de que la muerte de Marian Izaguirre, de 23 años, fuera confirmada. Los usuarios han difundido un viejo video en el que la influencer y Aarón Mercury, habitante de ‘La casa de los famosos México’, colaboraron juntos.

Dicho clip data del 14 de diciembre de 2024. Los creadores de contenido, junto a la actriz Macarena Oz, bailaban el tema ‘Más lentito’. Todo esto, como parte de una campaña para promocionar las donaciones al Teletón de ese año.

Debido a la gran química que mostraron en la grabación, los usuarios afirmaron que, al menos, eran buenos amigos, por lo que han exigido a la producción de ‘La casa’ que le avisen a Aarón.

Algunos de los comentarios que se pueden leer en redes son:

“Para mí es lo mejor decirle ahí adentro, porque hay terapistas que lo pueden ayudar con la situación”

“Debe saberlo esta en su derecho de decidir si salir o continuar trabajando”

“Ojalá que la jefecita le diga”

“Que se lo digan para que pida su salida”

“Deberían decirle ya, al menos tiene el consuelo de sus compañeros”

“Pobre Aarón”

¿Producción de La casa de los famosos México ya le dijo a Aarón Mercury sobre la muerte de su ser querido?

Hasta el momento, no se han visto señales de que la producción de ‘La casa de los famosos México’ le haya dicho a Aarón Mercury sobre la muerte de Marian Izaguirre o si, en caso de que le comunicaran sobre el suceso, quisiera salir del reality.

Incluso, el influencer no ha dejado de pedir apoyo a sus fans para que lo salven de ser el séptimo eliminado. Recordemos que, además del influencer, estos son los que están en la placa esta semana:

Alexis Ayala

Abelito

Elaine Haro

Shiky

Aldo de Nigris

