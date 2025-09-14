La casa de los famosos México: Filtran quién será el séptimo eliminado del reality, así irían las votaciones

El próximo domingo 14 de septiembre, se llevará a cabo una nueva gala de eliminación en ‘La casa de los famosos México 2025’ y otro participante saldrá de forma definitiva por decisión del público. Hasta el momento, estas son las seis celebridades que han dejado ‘La casa’:

Primera eliminada: Olivia Collins

Olivia Collins Segundo eliminado: Adrián Di Monte

Adrián Di Monte Tercera eliminada: Ninel Conde

Ninel Conde Cuarta eliminada: Priscila Valverde

Priscila Valverde Quinta eliminada: Mariana Botas

Mariana Botas Sexto eliminado: Facundo

¿Quiénes son los habitantes nominados de la séptima semana de ‘La casa de los famosos México 2025’?

Esta semana, casi todos los habitantes de ‘La casa’, con excepción de Mar Contreras y ‘el Guana’, quien ganó el liderazgo de la semana y obtuvo inmunidad, resultaron en riesgo de ser el próximo expulsado.

Si bien Dalilah Polanco también estaba nominada, ‘el Guana’ defendió la salvación frente a Aarón Mercury, y la sacó de la placa, por lo que los nominados son los siguientes:

Alexis Ayala

Elaine Haro

Aarón Mercury

Shiky

Abelito

Aldo de Nigris

¿Quién será el séptimo eliminado de ‘La casa de los famosos México 2025’?

De acuerdo con las encuestas que se han realizado en diversos grupos y páginas especializadas en ‘La casa de los famosos México’, la séptima expulsada del reality sería Elaine Haro, pues no cuenta con el suficiente apoyo.

En tanto que Aldo de Nigris, Aarón y Shiky serían quienes cuentan con mayor apoyo hasta el momento. Muchos atribuyen esto a que, si bien los habitantes ya están en el cuarto ‘Eclipse’, los internautas aún siguen dividiéndolos por ‘Noche’ y ‘Día’.

Si bien, previo a la unificación de habitaciones, Elaine ya pertenecía a ‘Noche’, empezó jugando con ‘Día’, por lo que el fandom no termina de aceptarla. Además, muchos han considerado que está de “buscona” con Aarón Mercury, una actitud que ha sido reprobada por los fans.

Cabe destacar que esto no es algo oficial y solo se sabrá quién es el séptimo eliminado hasta la próxima gala de eliminación del show.

¿Cuándo y dónde ver la séptima gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’?

La séptima gala de eliminación de ‘La casa de los famosos México 2025’ se realizará el próximo domingo 14 de septiembre, a las 8:30 pm. Se podrá ver a través del canal de las Estrellas, así como por la plataforma de VIX.

Recordemos que, actualmente, estos son los nueve participantes que quedan hasta ahora:

Alexis Ayala

Abelito

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Dalilah Polanco

Elaine Haro

El Guana

Mar Contreras

Shiky

