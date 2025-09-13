¿Quién es el salvado de La casa de los famosos México 2025 hoy, 12 de septiembre?

Hoy, viernes 12 de septiembre, se realizará en la prueba del robo de salvación en ‘La casa de los famosos México’ 2025. Cabe señalar que Luis Rodríguez ‘Guana’ ostenta el liderazgo de la semana, lo que le otorga inmunidad y la posibilidad de disputar la salvación. La incógnita es: ¿logrará conservarla o Aarón Mercury se la arrebatará?

Cabe recordar que Aarón Mercury y Elaine Haro quedaron como finalistas para el robo de la salvación, la cual está en manos de Luis Rodríguez ‘Guana’. Sin embargo, en el duelo de esta noche todo podría cambiar. ¿Será que el integrante del cuarto ‘Día’ conservará dicho beneficio?

Luis Rodríguez ‘el Guana’ defenderá la salvación de La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la semana de La casa de los famosos México?

La gala de nominación del 10 de septiembre en ‘La casa de los famosos México’ 2025 sorprendió a los habitantes, pues ‘la Jefa’ introdujo una dinámica diferente: debían romper huevos que indicaban la manera en la que tenían que emitir sus votos.

Al concluir la jornada, los nominados de esta séptima semana, que podrían abandonar la competencia, resultaron ser:

Elaine Haro

Shiky

Aarón Mercury

Aldo de Nigris

Abelito

Alexis Ayala

Dalilah Polanco

¿Cómo ganó Aarón Mercury el duelo de finalistas por el robo de salvación en La casa de los famosos México?

El pasado jueves 11 de septiembre, Elaine Haro y Aarón Mercury participaron en la dinámica del ‘Elevador del destino’ en ‘La casa de los famosos México’, donde respondieron preguntas relacionadas con las actividades de los habitantes. El concursante con más aciertos obtendría el papel de retador de Luis Rodríguez ‘Guana’ en la prueba del robo de salvación, con la posibilidad de retirar a un compañero de la lista de nominados y salvarlo de la eliminación.

Elaine Haro y Aarón Mercury son finalistas para retar a Guana y quitarle la salvación a Guana en La casa de los famosos México / IG

La dinámica contó con la presencia especial de Wendy Guevara y Sergio Mayer, miembros del team Infierno, quienes acompañaron a los participantes durante la prueba.

Finalmente, quien que logró imponerse fue Aarón Mercury. El influencer se convirtió en el nuevo retador de ‘Guana’ y disputará la salvación hoy, viernes 12 de septiembre.

Sergio Mayer regresó desde el mismísimo infierno y sorprende a Elaine y a Aarón en el elevador



¡No te pierdas nada! SUSCRÍBETE a #ViX Premium y disfruta sin interrupciones el 24/7🔥 👉🏻https://t.co/gAHDeZ3avz #LaCasaDeLosFamososMx disponible también en #LasEstrellas y #Canal5 pic.twitter.com/XbgPfd2I4C — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) September 12, 2025

¿Quién ganó el duelo de salvación de La casa de los famosos México 2025, hoy 12 de septiembre?

Al momento no se ha llevado a cabo la prueba por el robo de salvación. Sin embargo, en redes sociales, los fanáticos del show ya celebraron la intensa batalla que protagonizarán ‘Guana’ y Aarón Mercury en ‘La casa de los famosos México’ para lograr sacar a un integrante de la placa de nominados de esta semana.

Cabe señalar que Aarón Mercury es uno de los nominados de esta semana. Por esta razón, en dado caso de robarle la salvación a Luis Rodríguez, ‘Guana’, podría salvarse a si mismo. Sin embargo, esto solo podrá conocerse en la gala de la noche de hoy, 12 de septiembre. ¿Quién triunfará?

Aarón Mercury buscará robarle la salvación a Guana en La casa de los famosos México

¿Quién es el salvado de La casa de los famosos México, hoy 12 de septiembre de 2025?

Hoy, viernes de 12 septiembre, a las 22:00 horas, dará inicio la prueba que definirá al ganador de la salvación en La casa de los famosos México, transmisión que se podrá ver en vivo por ViX+ y Canal 5. La gran incógnita es: ¿quién logrará salvarse?

En redes sociales filtraron algunas teorías sobre el posible salvado de la noche. Facundo, sexto eliminado de La casa de los famosos México, externó que ‘Guana’, presuntamente, sería el posible vencedor de este duelo y, supuestamente, tomaría la decisión de quitar de la placa a Dalilah Polanco.

“‘Guana’ se queda con la salvación, desgraciadamente, ‘Guana’ no sabe la fuerza que tiene Dalilah aquí afuera, a menos de que Mariana (Botas) y yo vayamos a gritarles afuera de la casa… Y va a salvar a Dalilah en vez de a Shiky”, dijo Facundo. ¿Será?

Así lo dijo Facundo: