¿Guana 2.0? Shiky asegura que Elaine Haro está con Día cuando le conviene: ¿Qué más dijo?

Tras la emotiva y tensa cena de nominados en La casa de los famosos México, las conversaciones entre los habitantes no se hicieron esperar. Durante una pijamada organizada por los integrantes restantes del extinto cuarto Día (Shiky, Guana y Dalílah) surgió un momento de sinceridad en el que Shiky cuestionó abiertamente la actitud de Elaine Haro dentro del reality, como casi “oportunista”. ¿Qué dijeron exactamente?

¿Por qué Elaine Haro se fue al cuarto Noche en La casa de los famosos México?

Hasta hace unas semanas en La casa de los famosos México, Elaine Haro era parte del cuarto Día, pero la dinámica de “la moneda del destino” vino a cambiar lo que ya estaba establecido en un inicio.

En dicha dinámica (en la que esconden una moneda dorada en alguna parte de ‘La casa’) el habitante que encontrara la moneda, tendría el privilegio de decidir el rumbo de dos de los habitantes.

Elaine, tras ser la ganadora del juego, tuvo que elegir, por órdenes de ‘la Jefa’, al habitante del cuarto Día que se iría al cuarto Noche, mientras que elegiría a uno de Noche, para mudarse a Día. Al final del día, Haro determinó que ella iría a Noche, mientras que ‘Guana’ llegó a Día.

Este movimiento generó gran debate en redes, pues aunque algunos acusaron a ‘Guana’ de aprovechado y desleal, otros tantos apoyaron la decisión de Elaine tras decir que su acción fue “poco egoísta”.

¿Por qué Shiky criticó a Elaine Haro su lealtad al cuarto Noche?

Durante la charla nocturna en el jardín de La casa de los famosos México, Shiky expresó su molestia al percibir que Elaine Haro solo se acerca al grupo de Día cuando le es útil o necesario.

Cuando le convenimos, ¡ah!, y cuando no aquí nos tira a diestro y siniestro, entonces en cuanto a Elaine estoy tratando de rebajar un poco Shiky

Shiky también recordó un incidente en una fiesta donde tuvo un altercado con Alexis Ayala. Según relató, Elaine presenció la situación pero eligió marcharse sin intervenir, ni mostrar apoyo.

“Lo que hizo fue huir del problema. (...) Pero todo el rato buscaba para bailar. Dije ‘no, no voy a estar cuando tú quieras, y qué tengo de ti, de mí tienes un montón, te escucho, te tiro la oreja, pero yo qué tengo de ti, qué tengo de ti, Elaine’. (...) Es con la que más me he reído en la casa, pero estás jugando en dos bandas” Shiky

Las recientes declaraciones de Shiky, han llevado en redes sociales a decir que Elaine podría tener un caso similar al de ‘Guana’ quien en un inicio era criticado por jugar de ambos bandos, cuando él pertenecía a Noche pero convivía más con Día. En redes, hay comentarios como:



“Día 46 creo y POR FIN SE DIERON CUENTA!!!!”,

“Exacto, es una conveniencia de Elaine, se hace la inocente, pero no” y

“Bravo, por fin están viendo el juego de Elaine, igualito a Guana”.

¿Elaine Haro descubrió presunto fraude en la prueba para participar por la salvación en La casa de los famosos México 2025?

La semana pasada, Elaine Haro ganó la prueba para poder retar al líder de la semana y robar la salvación. Por tanto, se enfrentó a ‘Guana’ para poder definir el rumbo de alguno de los nominados.

Para ganar ese privilegio, Elaine Haro, mediante el juego de “Ruleta rusa”, se enfrentó a Shiky y a Facundo en busca de sumar la mayor cantidad de puntos. La dinámica, consistía en soltar una pelota por un tobogán, para finalmente caer en una ruleta en movimiento que tenía varias celdas, cada una de ellas, tenía un puntaje diferente.

La polémica se generó al finalizar el juego, Elaine expuso que sintió que algunas pelotas rebotaban más que otras. La actriz hizo un comentario que fue interpretado por algunos internautas como una posible insinuación de supuesto fraude en la prueba.

“Hay veces donde rebota y otras en que no rebota por que creo que a ti te rebotaba mucho, Shiky, y tu pelota (Facundo) no rebotaba nada” Elaine Haro

Durante una conversación con Shiky y Facundo, la joven de 21 años mencionó que algunas pelotas rebotaban más que otras. Aunque posteriormente aclaró que todo había sido “al azar” y que no era posible “ver los números”, sus palabras generaron revuelo en redes sociales.

