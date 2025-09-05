Elaine Haro lanza dura crítica sobre la llamada de Facundo y Delia García; la hija de conductor responde

La llamada de Facundo y Delia García, su prometida, en La casa de los famosos México, todavía genera controversia. Esta situación no solo desató caos en las redes sociales por la supuesta infidelidad de la exintegrante de ‘La isla’ hacia el habitante del reality; ahora también llamó la atención la contundente crítica que lanzó Elaine Haro sobre esta plática en el confesionario. ¡La hija mayor de Facundo responde!

Cabe recordar que los usuarios no solo tacharon de infiel a Delia García, novia de Facundo, sino que también señalaron que se escuchó muy “fría” en la llamada, lo cual generó controversia sobre si así es normalmente su relación con el habitante de ‘La casa de los famosos México’. Por esta razón, las críticas en su contra no han cesado en las redes sociales.

¿Qué pasó en la llamada de Delia García con Facundo en La casa de los famosos México que ella fue tachada de infiel?

Los rumores sobre una presunta infidelidad de Delia García hacia Facundo surgieron por la llamada telefónica en La casa de los famosos México 2025. El conductor decidió canjear un premio de 30 mil pesos por dos minutos de conversación con su prometida.

Lo que parecía un instante conmovedor, terminó en polémica, pues al inicio la llamada fue enviada al buzón y, cuando finalmente respondieron, se escuchó la voz de un hombre antes de que Delia atendiera. Además, su actitud, según los usuarios, fue percibida como distante.

Durante la charla, Facundo le pidió en repetidas ocasiones que le expresara si lo amaba y lo extrañaba. Aunque al final ambos se dijeron “te amo”, en redes sociales, muchos señalaron que la escena resultó sospechosa y que podría tratarse de una señal de infidelidad.

Delia, por su parte, explicó que estaba nerviosa pero contenta de escuchar a su pareja. Más tarde, compartió un mensaje en el que aseguró que tanto ella como Facundo prefieren enfocarse en el cariño de sus seguidores, por lo que restó importancia a las críticas.

¿Qué dijo Elaine Haro sobre la llamada entre Facundo y Delia García, su prometida, en La casa de los famosos México?

En esta ocasión, Elaine Haro, integrante del cuarto Noche en La casa de los famosos México, desató revuelo por su contundente crítica a la actitud de Delia García en su llamada con Facundo.

“La verdad es que estuvo muy bonita la llamada de Facu con su novia. Pero así me contesta mi mamá y me muero, porque yo soy bien expresiva”, dijo Elaine en una plática con Shiky y Dalilah Polanco.

Ante esto, Shiky agregó: “Sí, y Delia fue como correcta”.

Asimismo, Elaine mencionó que si ella hubiera tenido la oportunidad de hablar con su mamá, habría mucha emoción de por medio.

“El yo marcarle a mi mamá, esperaría que estuviera loca, de ‘mi niña, mi Elaine’. Delia es como muy la personalidad de Facu. A mí sí me hubiera (afectado si me contesta así), (le diría) Así de: ‘¿Todo bien, mamá?’”. Elaine Haro

Por su parte, Dalílah Polanco intervino para dar una posible justificación al comportamiento de Delia. Según la actriz y conductora, su actitud podría estar relacionada con las limitaciones que establece la producción.

“No crees que están adoctrinados…Así de: ‘No puedes gritar, no puedes decir, no puedes decirle nada de acá, no puedes hablar nada de esto, sino que te cortamos’”, dijo Dalilah.

¿Qué le contestó la hija de Facundo a Elaine Haro tras crítica a la llamada de Facundo con Delia García?

Ahora, Valentina Gómez, hija mayor de Facundo, se pronunció a la controversia por la llamada del conductor y de García en ‘La casa de los famosos México’.

Aunque la joven no habló directamente de las declaraciones de Elaine Haro, sí reprobó las críticas que ha recibido Facundo por esta polémica llamada con su prometida.

“Estoy harta de toda la gente estúpida que cree que Delia estaba con otro hombre, vaya cómo ama esa mujer a mi papá. La llamada le avisaron que se iba a hacer después de que mi papá dio el dinero. Estábamos así porque afuera no la hemos pasado nada bien” Delia García

“El hate que ustedes ven en comentarios, en las redes, imagínense nosotros diez veces multiplicado con amenazas, groserías. Yo me declaro hater de esto, de lo que está pasando, y nada, qué vergüenza me dan todas estas personas”, agregó.

Asimismo, reflexionó sobre la parte negativa que puede generar un reality como ‘La casa de los famosos México’ en la sociedad.

Por su parte, Facundo dejó claro que lloró por lo emotiva que fue su llamada con Delia García, a quien no dejó de halagar. Sin embargo, las críticas no han cesado.

