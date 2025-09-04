Hija de Facundo encara a la novia de su papá ante rumores de una supuesta infidelidad: “Gracias a Dios”

En los últimos días, Delia García, novia de Facundo, ha sido señalada de, presuntamente, ser ‘infiel’. Si bien la conductora de radio lo ha negado, la especulación continúa. Ahora, Mila, la hija del conductor, confronta a García por este asunto, ¿qué pasó?

Facundo y su novia / Redes sociales

¿Por qué Delia García, novia de Facundo, está siendo acusada de infidelidad?

Los rumores de una presunta infidelidad por parte de Delia García hacia Facundo comenzaron luego de la llamada telefónica que tuvieron en ‘La casa de los famosos México 2025’. El conductor decidió intercambiar un premio de 30 mil pesos por dos minutos de llamada con su actual prometida.

Todo apuntaba a ser un momento emotivo. Sin embargo, la controversia empezó cuando, al principio, mandaba a buzón. Cuando al fin contestaron, se escuchó la voz de un hombre. Poco después, pudo hablar con Delia, quien, según muchos usuarios, se comportó muy “cortante”.

Y es que Facundo le pidió en un par de ocasiones que le dijera si lo amaba y extrañaba. Si bien al final intercambiaron un “te amo”, algunos internautas creen que la situación fue, al menos, muy sospechosa, alegando que, probablemente, Delia le está siendo infiel.

En respuesta a esto, Delia García contó que se había puesto muy nerviosa, pero que estaba feliz de haber podido hablar con su pareja. Posteriormente, subió un mensaje diciendo que tanto ella como Facu solo se enfocan en el amor de sus fans, dejando ver que no le interesan las críticas.

En medio de todo esto, Mila, una de las hijas de Facundo, realizó un en vivo para TikTok en el que la confronta por todo este asunto.

Facundo le llama a su novia en La casa de los famosos México / Redes sociales

¿Cómo fue la confrontación entre la hija de Facundo y Delia García por rumores de infidelidad?

Lejos de lo que muchos pudieran pensar, Mila Gómez, hija de Facundo, no solo puso un alto a los rumores de infidelidad, sino que también defendió a la influencer Delia García, asegurando que es una “gran mujer” para su padre.

“Hacen la pareja perfecta. No sé, yo veo cómo habla de ti, cómo lo proteges, y yo digo: ‘Qué bien, no le pudo haber tocado alguien mejor, como para tenerlo, para apapacharlo’. Felicito a mi papá por haberte escogido… Le doy gracias a Dios” Mila, hija de Facundo

Ante esto, Delia se dijo muy feliz de que, tanto Mila, como su hermana, la aceptaran como la nueva pareja de su padre, afirmando que ambas han sido un gran apoyo ante el hate que ha recibido últimamente.

Al retomar la palabra, Mila sostuvo que Delia ha apoyado a su padre en los momentos más difíciles de su vida y calificó de ridículas las acusaciones de infidelidad. La joven explicó que, al inicio, su papá marcó a un número equivocado y le contestó un hombre “equis”.

“A Delia le avisaron desde tres horas antes de que le marcaran ni modo que estuviera: ‘Ay, amor, contéstale a mi otro amor’”, dijo con un toque de ironía. Para finalizar el asunto, reiteró que ni ella o el resto de su familia han puesto en duda el gran amor que le tiene a Facundo.

¿Delia García, prometida de Facundo, está en riesgo? Denuncia amenazas

Esta no es la primera vez que Delia García, prometida de Facundo, se ve envuelta en algún tipo de polémica relacionada con el actor. A principios de agosto, dio a conocer que había recibido amenazas de muerte tras la broma que Facu le hizo a Aldo de Nigris.

Recordemos que, durante una fiesta de ‘La casa de los famosos México’, el conductor jaló la alfombra sobre la que estaba parado el influencer, ocasionando que este último se cayera. Esto causó mucha indignación en redes sociales y Delia denunció que algunos aparentes seguidores de ‘La casa’ le mandaban mensajes intimidatorios.

“En este tiempo, los últimos cinco días para acá, he recibido unos mensajes escalofriantes o sea me parece escalofriante que alguien pueda escribir eso por un programa de televisión…Ni siquiera sé si pueda leer los comentarios, desde amenazas de desvivición, amenazas de abusos que dices. Wow, ¿es en serio?, qué cabr...”, expresó.

Afortunadamente, el asunto no pasó de mensajes amenazantes y, hasta el momento, Delia no ha dicho más del tema.

