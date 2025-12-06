Karla Berman, hija de Shanik Berman, desata indignación por decir que jóvenes “deberían pagar por trabajar”

Karla Berman, empresaria e inversionista de “Shark Tank México”, enfrenta su primera “funa” y esta vez no tiene nada que ver con su madre, Shanik Berman. La controversia surgió a raíz de los comentarios que hizo durante su participación en el podcast “Compuestos”, donde causó controversia, tanto que rompió el silencio, ¿pidió disculpas por su comentario?

Mira: ¿Mar Contreras deja a Shanik Berman sin entrevista? La exhabitante de LCDLFM deja plantada a la periodista

¿Qué dijo Karla Berman que desató críticas en redes sociales?

En un episodio reciente, Karla Berman aseguró que las personas deberían pagar por su primer trabajo a cambio de la experiencia y el aprendizaje.

“La verdad, tu primer trabajo… deberíamos de pagar porque le traemos muy poco valor a las empresas y nosotros estamos aprendiendo muchísimo al principio de la carrera”, dijo Karla Berman.

Sin embargo, esta declaración cayó como una bomba en redes sociales. Diversos internautas criticaron a Karla Berman por este comentario y aseguraron que era irresponsable y lamentable que una mujer con su prestigio hiciera una afirmación de este tipo, tomando en cuenta los bajos sueldos que reciben muchas personas en el país.

Mira: Mamá de Elaine Haro se enfada con Shanik Berman y le niega entrevista con su hija ¿Cuál fue la razón?

Karla Berman pide disculpas por su comentario y pide que no trabajen gratis

En su mensaje, Karla Berman explicó que decidió analizar con calma las críticas que recibió. Reconoció que, aunque al principio se molestó porque sintió que la habían malinterpretado, al revisar nuevamente sus palabras se dio cuenta de que sí había dicho literalmente que “deberías pagar por trabajar en los primeros años”.

Según contó, su intención era transmitir una idea sobre la importancia de aprender en las etapas iniciales de la carrera.

“La verdad, me puse a leerlos, a ver los reclamos que me han hecho. Al principio me enojé, pensé: ‘No me entendieron, obviamente no quise decir que deberías pagar por trabajar’. Y luego dije: ‘A ver, quizá tienen razón’. Volví a escuchar el pódcast; estaba segura de que lo había dicho en un sentido metafórico, que era importante aprender en los primeros años. Pero cuando lo volví a escuchar, literalmente dije: ‘Deberías pagar por trabajar en los primeros años’”, comentó Karla Berman en su video de redes sociales.

“Quiero dejar claro que no lo dije para justificar sueldos bajos ni malas condiciones, sino para enfatizar la importancia del aprendizaje. En mi cabeza lo dije metafóricamente, pero así lo dije y toca pedir perdón. La verdad, me tocó mi primera funa —espero que no de muchas—. Aprendo y sigo”, agregó.

Karla Berman finalizó: “Prometo ser más cuidadosa con mi lenguaje y, cuando diga una estupidez o una pende...pedir perdón. Y no: no trabajen gratis, para eso está el servicio social y las prácticas profesionales. De verdad, lo siento de corazón; entiendo que no tuve sensibilidad. Ojalá me den una segunda oportunidad”.

Mira: Shanik Berman revela su desilusión al conocer a Ángela Aguilar ¡Le rompió el corazón!